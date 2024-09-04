Начальник объединенного учебного центра войск связи Игорь Мицюк на брифинге рассказал, что в момент попадания ракет люди были на пути эвакуации.

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Удар по Полтаве 3 сентября

Так, наибольшее количество погибших и раненых среди тех, которые выходили через третий и четвертый эвакуационные выходы.

Передняя стена учебного корпуса полностью обвалилась. И середина учебного корпуса – это прилет второй ракеты, обвалилось четыре лестничных пролета. И учебный корпус – кирпичное здание, то есть после удара этот кирпич поразлетался и людей привалило. Шесть эвакуационных выходов – четыре обезопасили личный состав, а на пути двух эвакуационных выходов, как раз было попадание ракет,

– отметил Игорь Мицюк.

По словам чиновника, именно это привело к такому большому количеству раненых и погибших

Никаких мероприятий, связанных, в частности, с построением, сбором людей, инструктажами, в заведении не было. Как указал начальник учебного центра, последний раз массовые мероприятия проводили до эпидемии коронавируса.