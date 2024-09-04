Начальник об’єднаного навчального центру військ зв’язку Ігор Міцюк на брифінгу розповів, що у момент влучання ракет люди були на шляху евакуації.

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Так, найбільша кількість загиблих та поранених серед тих, які виходили через третій і четвертий евакуаційні виходи.

Передня стіна навчального корпусу повністю обвалилася. І середина навчального корпусу – це приліт другої ракети, обвалилося чотири сходових прогони. І навчальний корпус – цегляна будівля, тобто після удару ця цегла порозліталася і людей привалило. Шість евакуаційних виходів – чотири убезпечили особовий склад, а на шляху двох евакуаційних виходів, якраз було влучання ракет,

– зазначив Ігор Міцюк.

За словами посадовця, саме це призвело до такої великої кількості поранених і загиблих

Жодних заходів, пов’язаних, зокрема, із шикуванням, збором людей, інструктажами, у закладі не було. Як вказав начальник навчального центру, востаннє масові заходи проводили до епідемії коронавірусу.