"Инженеры агрессии": ГУР раскрыло российские вузы и ученых, работающих на ВПК

4 ноября ГУР обнародовало данные о российских учреждениях и ученых, обеспечивающих военный комплекс агрессора. Они разрабатывают технологии для ракет, боевой авиации и ударных дронов.

Новые данные появились в разделе "Инженеры агрессии" портала War&Sanctions, что сообщило ведомство в социальных сетях.

Какие учреждения попали в список?

В публикацию вошли высшие учебные заведения России, которые готовят кадры для ВПК, имеют соглашения о сотрудничестве с производителями оружия и ведут разработки в сфере технологий военного и двойного назначения. Некоторые из них обучают операторов БПЛА для российских подразделений. В ГУР привели несколько примеров:

Среди обнародованных учебных заведений оказался "Сколтех", где создают противообледенительные покрытия для БПЛА и производят турбинные лопатки для авиационных двигателей. Также в списке фигурирует Московский физико-технический институт, на базе которого разрабатывают системы машинного зрения в партнерстве с холдингом "Высокоточные комплексы" госкорпорации "Ростех".

Кроме того, Чувашский государственный университет имени Ульянова готовит кадры для завода "ВНИИР-Прогресс", который производит помехозащищенные навигационные модули "Комета" для ракет и дронов, и ведет с ним совместные научные проекты.

Ученые большинства этих учреждений уже фигурировали в предыдущих публикациях ГУР. Ранее разведка обращала внимание на то, что они продолжают сотрудничать с международным научным сообществом.

Кого ГУР добавило в список на этот раз?

В список добавили еще 13 инженеров и ученых, которые работают над бортовым управлением для военной авиации, машинным зрением, роботизированными комплексами, турбореактивными двигателями и другими технологиями.

Среди них – президент Российской академии наук Геннадий Красников, который также руководит научной работой АО "НИИМЭ". В список попал и Сергей Гарбук, исполняющий обязанности директора ВИНИТИ РАН и председатель технического комитета по стандартизации искусственного интеллекта. Также в списке фигурирует заместитель генерального директора ФАУ "ГосНИИАС" Сергей Желтов, возглавляющий кафедру в МАИ. Шестеро других работают в ПАО "ОДК-Сатурн".

Некоторые из них до сих пор публикуются в международных изданиях вместе с коллегами из других стран, а также входят в состав международных организаций и комитетов.

По данным ГУР, результаты такого сотрудничества в России используются для развития военных технологий: машинного зрения для ударных БПЛА, винтов для армейской авиации и интегральных схем для бортовых систем крылатых ракет.

Что предлагают в ГУР?

В разведке подчеркнули, что любой человек в России, причастный к разработке технологий военного и двойного назначения, является "законной целью для применения санкций".

Мировое научное сообщество, по мнению ГУР, должно полностью прекратить сотрудничество с российскими учеными и научными учреждениями.

Ранее разведка зафиксировала наличие иностранного оборудования на российских заводах, где производят компоненты для ракет "Искандер-М" и "Кинжал".