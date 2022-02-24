Инструкция: куда прятаться, бежать в случае обстрела, нападения, бомбардировки

Во время военных конфликтов одним из самых опасных видов огневого поражения является артиллерийский обстрел. Сначала можно услышать грохот, звуки выстрелов и запуска ракет. Чтобы выжить – нужно знать правила, как вести себя в такой ситуации.

Внимание всем: сигнал тревоги

Во время чрезвычайной ситуации, когда гражданам нужно эвакуироваться, уведомление будет обеспечиваться следующими путями:

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через местные, территориальные и общегосударственные автоматизированные системы центрального оповещения об возникшей угрозе.

используя интернет, мобильную и стационарную связь, радиовещание, телевидение и другие средства передачи информации.

используя сигнально-громкоговорящие устройства и электронные информационные табло для передачи информации по гражданской защите.

Внезапный артобстрел: если вы в доме

Важно! Органы управления гражданской защиты обязаны предоставлять населению через средства массовой информации оперативную и достоверную информацию, а также о своей деятельности по вопросам гражданской защиты, в частности, и в доступной для лиц с недостатками зрения и слуха форме.

Согласно закону, в радиусе 400 метров от каждого здания есть специальные укрытия. Подвалы, то есть защитные сооружения для временного укрытия, должны быть проверены заранее органами и обустроены. В КГГА сообщают, что в столице по состоянию на декабрь 2021 года насчитывается почти пять тысяч укрытий. Из них:

3741 – цокольных и подвальных помещений;

355 – подземных автопаркингов;

256 – подземных переходов;

47 – подземных помещений метрополитена.

Главным бомбоубежищем в Киеве, по словам мэра, будет Киевский метрополитен: в случае возможного вторжения Российской Федерации он готов принять людей. Важно, что двери на станции "Киевского метрополитена" закроются через 20 минут после сирены. По словам главы столицы, киевские власти уже создали четкий план и располагают информацией о бомбоубежищах вблизи важных объектов. Полную карту укрытий в столице можно посмотреть здесь. А также во Львове, Одессе, Харькове и Днепре.

Укрытие в Киеве / Фото – КГГА

Если вы в доме

Если вы находитесь в своем доме, то нужно спуститься как можно ниже. Желательно в подвал. Если нет подвала, то на первый этаж во внутреннюю комнату. Чем больше бетона вокруг – тем лучше. Помещение должно быть как можно дальше от окон и балконов.

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Если вы можете распознать с какой стороны продолжается обстрел, нужно выбрать ту комнату, которая находится как можно дальше в противоположной стороне. Там нужно лечь. Чем ниже человек находится – тем больше шансов, что осколки не попадут. Если все же есть окна, их нужно заложить диванными подушками или большой мебелью. В идеале это могут быть мешки с песком. Ни в коем случае нельзя пользоваться лифтами. После завершения обстрела осторожно покиньте дом.

Обстрел многоэтажки в Красногоровке / Фото – pressjfo.news

Если вы в транспорте

Узнайте состояние дороги за сутки – возможны разрушения мостов, полная блокировка дорог. В случае если обстреливать начали, когда вы едете в транспорте – необходимо немедленно выйти из него. Не рассчитывайте, что на авто вам удастся убежать от обстрела. Ведь никогда неизвестно, куда перенесется огонь.

Легковая машина или автобус – заметная цель. Самая большая опасность – взрыв бензобака. Поэтому следует отбежать от дороги и залечь на землю. Ползком следует перебраться туда, где есть выступ (начало тротуара, бордюр) или хотя бы в небольшое углубление. Если рядом есть бетонная конструкция – ложитесь рядом с ней, но как можно дальше от сооружений, которые могут рухнуть или вспыхнуть при прямом попадании.

Большинство снарядов разрываются непосредственно над грунтом. Осколки в момент взрыва разлетаются на высоте менее 30-50 см над поверхностью. Поэтому нужно лежать, чтобы снизить шанс попадания осколков. Когда лежите, голову нужно обхватить руками, закрыть уши и открыть рот – таким образом вы сможете спастись от контузии и уберечься от акустического удара.

Обстрел транспорта / Фото – Общественное

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Использовать для укрытия запрещено:

места под автомобилями;

подвалы, которые не подготовлены для укрытия;

укрытия, находящиеся ближе 30-50 метров от многоэтажек;

проходы между строительными материалами, контейнерами, штабелями.

Что делать после бомбардировки

внимательно смотрите себе под ноги. Не поднимайте ничего с земли. Ракеты, авиабомбы, снаряды могут быть кассетными.

Помните, что боевые элементы могут разрываться при падении, а могут и позже – от малейшего прикосновения к ним.

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