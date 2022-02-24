Увага всім: сигнал тривоги

Під час надзвичайної ситуації, коли громадянам треба евакуйовуватися, оповіщення буде забезпечуватися наступними шляхами:

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через місцеві, територіальні та загальнодержавні автоматизовані системи центрального оповіщення про загрозу, яка виникла.

використовуючи інтернет, мобільний та стаціонарний зв’язок, радіомовлення, телебачення та інші засоби передавання інформації.

використовуючи сигнально-гучномовні пристрої та електронні інформаційні табло для передачі інформації з питань цивільного захисту.

Важливо! Органи управління цивільного захисту зобов'язані надавати населенню через засоби масової інформації оперативну й вірогідну інформацію, а також про свою діяльність з питань цивільного захисту, зокрема, і в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі.

Раптовий артобстріл: якщо ви у будинку

Згідно з законом, в радіусі 400 метрів від кожної будівлі є спеціальні укриття. Підвали, тобто захисні споруди для тимчасового укриття мають бути перевірені заздалегідь органами та облаштовані. У КМДА повідомляють, що в столиці, станом на грудень 2021 року, налічується майже п’ять тисяч укриттів. З них:

3741 – цокольних та підвальних приміщень;

– цокольних та підвальних приміщень; 355 – підземних автопаркінгів;

– підземних автопаркінгів; 256 – підземних переходів;

– підземних переходів; 47 – підземних приміщень метрополітену.

Головним бомбосховищем у Києві, за словами міського голови, буде Київський метрополітен: у разі можливого вторгнення Російської Федерації він готовий прийняти людей. Важливо двері на станції "Київського метрополітену" закриються через 20 хвилин після сирени. За словами очільника столиці, київська влада вже створила чіткий план і має інформацію про бомбосховища поблизу важливих об’єктів. Повну карту укриттів у столиці можна подивитися тут. А також у Львові, Одесі, Харкові та Дніпрі.

Укриття у Києві / Фото – КМДА

Якщо ви у будинку

Якщо ви перебуваєте у власному будинку, то треба спуститися якомога нижче. Бажано в підвал. Якщо немає підвалу, то на перший поверх у внутрішню кімнату. Чим більше бетону довкола – тим краще. Приміщення має бути якомога далі від вікон та балконів.

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Якщо можете розпізнати з якого боку триває обстріл, треба вибрати ту кімнату, яка знаходиться якомога далі в протилежні стороні. Там треба лягти. Чим нижче людина знаходиться – тим більше шансів, що осколки не потраплять. Якщо все ж є вікна, їх треба закласти диванними подушками або великими меблями. В ідеалі – це можуть бути мішки з піском. Ні в якому випадку не можна користуватися ліфтами. Після завершення обстрілу обережно покиньте будинок.

Обстріл багатоповерхівки у Красногорівці / Фото – pressjfo.news

Якщо ви у транспорті

Дізнавайтеся стан дороги за добу – можливі руйнування мостів, повне блокування доріг. У випадку, якщо обстрілювати почали, коли ви їдете в транспорті – необхідно негайно вийти з нього. Не розраховуйте, що на авто вам вийде втекти від обстрілу. Адже ніколи не відомо, куди перенесеться вогонь.

Легкова машина або автобус – помітна ціль. Найбільша небезпека – вибух бензобака. Тому слід відбігти від дороги та залягти на землю. Поповзом слід перебратися туди, де є виступ (початок тротуару, бордюр), або хоча б в невелике заглиблення. Якщо поруч є бетонна конструкція – лягайте поруч з нею, але якомога далі від споруд, які можуть завалитися або спалахнути при прямому влученні.

Більшість снарядів розриваються безпосередньо над ґрунтом. Осколки у момент вибуху розлітаються на висоті менш як 30-50 см над поверхнею. Тому треба лежати, щоб знизити шанс потрапляння осколків. Коли лежите, то голову треба обхопити руками, закрити вуха та відкрити рот – таким чином ви зможете врятуватися від контузії та вберегтися від акустичного удару.

Обстріл транспорту / Фото – Громадське

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Використовувати для укриття заборонено:

місця під автомобілями;

підвали, які не підготовленні для укриття;

укриття, які знаходяться ближче 30-50 метрів від багатоповерхівок;

проходи між будівельними матеріалами, контейнерами, штабелями.

Що робити після бомбардування

уважно дивіться собі під ноги. Не підіймайте нічого з землі. Ракети, авіабомби, снаряди можуть бути касетними.

Пам’ятайте, що бойові елементи можуть розриватися при падінні, а можуть і пізніше – від найменшого дотику до них.