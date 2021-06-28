Инструмент сдерживания влияния: как в Украине меняли форму правления

Украина, по непрописанной норме, парламентско-президентское государство. В Конституции четко эту строку найти невозможно, однако можно отследить по отдельным нормам.

Говорится именно о тех правилах, касающихся полномочий президента или парламента. Впрочем, специалисты обратили внимание на несоответствие записанному.

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Политолог Николай Давидюк отметил, что ситуация иногда зависела от президента, то есть они собой меняли инструмент Конституции. Эксперт добавил, что Украина оставалась с парламентско-президентской формой правления, но во времена каденции Виктора Ющенко государство работало больше в парламентской форме.

Он отмежевался и сосредоточился на обязанностях именно президента – международных отношениях и обороне. Тогда и была впервые изменена Конституция 1996 года: до того расширенные полномочия, по сравнению с парламентом, имел президент – впоследствии обязательной стала коалиция под куполом и подотчетное Верховной Раде правительство.

В период президентства Януковича Конституцию переписали

Впрочем, уже во времена Виктора Януковича ситуация изменилась и Конституцию тоже переписали – отстроили жесткую авторитарную вертикаль, которую возглавлял президент. Послемайданный лидер Петр Порошенко тоже де-факто почти самостоятельно руководил государством, несмотря на возвращение предыдущей Конституции.

Парламентско-президентская – это скорее как инструмент сдерживания, если президента понесет в другую сторону, которая не нужна населению,

– политолог Николай Давидюк.

Януковича сбросили силой, а бешеным антирейтингом с нехваткой голосов на выборах 2019 – отомстили Порошенко. Однако граждане, опять же, отдали все рычаги влияния президенту Владимиру Зеленскому.

Как в Украине менялась форма правления: смотрите видео

"Тяготеет (население – 24 канал) к президентской республике, даже больше, чем во времена Януковича – в связи с монокоалицией, с совершенно безынициативным правительством", – сказал политолог Игорь Чаленко.

Однако соответствующая медаль тоже имеет две стороны: на одной – авторитарные Россия и Беларусь, тоже де-юре парламентско-президентские государства, на другой – демократическая Франция. Поэтому главное, как применять свои рычаги влияния.

Институт президентства могут до сих пор хотеть ликвидировать

Впрочем, уже говорят и о полной ликвидации института президентства, несмотря на социологический запрос именно на избранного народом лидера и гаранта Конституции. В 2003 году даже планировали так фактически и сделать, по концепции пророссийских Виктора Медведчука и Петра Симоненко.

Тогда прописали, что с 2006 года главу государства будет избирать Верховная Рада. По мнению специалистов, такая идея до сих пор жива – среди олигархических кланов и старых политических элит.

Снова в информационное пространство вбрасывается тема, что не нужен президент, от него именно беда. Моя личная позиция – должность президента сегодня одно из необходимых звеньев, которое держит независимость Украины,

– сказал политолог Игорь Чаленко.

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Украина – молодая демократия, до сих пор ищет для себя лучшую форму государственного правления. Возможно, ее четко пропишут в Конституции позже, ведь изменения в главном документе страны стоит делать только фундаментальные и длительные, а не в угоду конкретным политическим фигурам.