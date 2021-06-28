Мовиться саме про ті правила, які стосуються повноважень президента або парламенту. Утім, фахівці звернули увагу на невідповідність записаному.

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Політолог Микола Давидюк зазначив, що ситуація подеколи залежала від президента, тобто вони собою змінювали інструмент Конституції. Експерт додав, що Україна залишалася з парламентсько-президентською формою правління, але у часи каденції Віктора Ющенка держава працювала більше у парламентській формі.

Він відмежувався і зосередився на обов'язках саме президента – міжнародних відносинах та обороні. Тоді й була вперше змінена Конституція 1996 року, до того розширені повноваження, у порівнянні з парламентом, мав президент – згодом обов'язковою стала коаліція під куполом і підзвітний Верховній Раді уряд.

В період президентства Януковича Конституцію переписали

Утім, вже за Віктора Януковича ситуація змінилась і Конституцію теж переписали – відбудували жорстку авторитарну вертикаль, яку очолював президент. Післямайданний лідер Петро Порошенко теж де-факто майже самостійно керував державою, попри повернення попередньої Конституції.

Парламентсько-президентська – це швидше як інструмент стримування, якщо президента понесе в іншу сторону, яка не потрібна населенню,

– політолог Микола Давидюк.

Януковича скинули силою, а шаленим антирейтингом з браком голосів на виборах 2019 року – помстилися Порошенку. Проте громадяни, знову ж таки, віддали усі важелі впливу президенту Володимиру Зеленському.

Як в Україні змінювалась форма правління: дивіться відео

"Тяжіє (населення – 24 канал) до президентської республіки, навіть більше, аніж за часів Януковича – у зв'язку з монокоаліцією, з абсолютно безініціативним урядом", – сказав політолог Ігор Чаленко.

Проте відповідна медаль теж має дві сторони: на одній – авторитарні Росія та Білорусь, теж де-юре парламентсько-президентські держави, на іншій – демократична Франція. Тож головне те, як застосовувати свої важелі впливу.

Інститут президентства можуть досі хотіти ліквідувати

Утім, вже подейкують й про повну ліквідацію інституту президентства, попри соціологічний запит саме на обраного народом лідера та гаранта Конституції. У 2003 році навіть планували так фактично і зробити, за концепцією проросійських Віктора Медведчука та Петра Симоненка.

Тоді прописали, що з 2006 року главу держави обиратиме Верховна Рада. На думку фахівців, така ідея й досі жива – серед олігархічних кланів і старих політичних еліт.

Знову в інформаційний простір вкидається тема, що не треба президент, від нього саме лихо. Моя особиста позиція – посада президента сьогодні одна з необхідних ланок, яка тримає незалежність України,

– сказав політолог Ігор Чаленко.

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Україна – молода демократія, досі шукає для себе найліпшу форму державного правління. Можливо, її чітко пропишуть у Конституції пізніше, адже зміни у найголовнішому документі країни варто робити лише фундаментальні та тривалі, а не на догоду конкретним політичним фігурам.