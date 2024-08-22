Зеленский поручил Кабмину утвердить две стратегии об ветеранах

Владимир Зеленский считает, что важно полностью интегрировать ветеранов в жизнь страны. Именно поэтому он поручил утвердить сразу две стратегии по этому поводу.

Президент Украины поручил Кабинету Министров утвердить национальную стратегию ветеранской политики и стратегию формирования системы перехода от военной службы к гражданской жизни. По его словам, это – документы, которые отражают все сферы взаимодействия государства и ветерана.

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Ветераны – проводники изменений

Зеленский убежден, что нужно, чтобы ветераны, которые видят себя проводниками изменений, действительно могли стать одним из самых надежных источников силы для Украины после этой войны.

От начальных шагов возвращения воина к гражданской жизни, до возможности ветерана укреплять жизнь общины, региона, государства,

– отметил украинский лидер.

Зеленский также попросил защитников и защитниц быть активными, энергичными, чтобы украинское ветеранское сообщество укрепляло дальнейшее развитие Украины.