Развитие стратегических партнерств с Западом: Скибицкий назвал, что станет ключом в вопросе

Украинский опыт ведения войны может стать ключевым в противодействии российской угрозе на континенте. Важную роль в развитии стратегических партнерств играет интеграция ветеранов.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на заявление заместителя начальника ГУР генерал-майора Вадима Скибицкого во время выступления на первом официальном оффлайн-мероприятии Snake Island Institute.

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В ГУР высказались о развитии стратегических партнерств

Вадим Скибицкий напомнил, что Москва уже начала реализацию программы, целью которой является подготовить свою армию к прямому столкновению с НАТО до 2030 года. Генерал считает, что украинский опыт может стать ключевым для сдерживания и противодействия агрессии России.

Тот опыт, который мы сегодня имеем по современному конфликту, по применению новых технологий, по применению новых видов вооружения, по новым методикам, по тактике, он на сегодняшний день неоценим,

– считает Скибицкий.

По мнению заместителя Буданова, интеграция ветеранов российско-украинской войны в гражданско-военную сферу является важной составляющей развития стратегических партнерств. Говорится как о военной аналитике и консалтинге, так и сферы оборонных технологий.

В качестве примера Вадим Скибицкий привел ирано-израильский конфликт, во время которого Иерусалим перенял украинские подходы к борьбе с дронами-камикадзе.

Представитель ГУР считает, что масштабирование и распространение украинского опыта ведения современной войны является тем вкладом, который Украина способна предложить другим государствам для углубления сотрудничества.

Чем занимается Snake Island Institute

Заметим, что свое заявление Скибицкий сделал во время мероприятия Snake Island Institute. Это аналитический центр, создан для поддержки оборонных возможностей Украины, развития стратегического взаимодействия с Соединенными Штатами Америки и ключевыми союзниками, а также для внедрения инновационных подходов в современной войне.

Сейчас Snake Island Institute впервые публично представил свою работу над стратегическим партнерством между Украиной и США, и провел круглый стол. Ключевыми являются три направления – адвокация, аналитика и оборонные технологии.

ОО "Snake Island Institute" возникла, потому что мы понимаем, важность развития стратегических партнерств как для Украины, так и для Запада. Украина сейчас активно формирует будущее оборонной стратегии, сотрудничества союзников и инноваций на поле боя. Мы непосредственно сотрудничаем с ключевыми стейкхолдерами в Украине и США, чтобы укрепить способности, расширить институциональную осведомленность и выстроить долгосрочную инфраструктуру безопасности,

– отметил Владислав Соболевский, лидер Snake Island Institute.

Во время круглого стола смогли поднять вопрос коллективной безопасности Запада, изменения формы существования НАТО, роли Snake Island Institute как актора адвокации через ветеранские сети, интеграции DefTech как основы включения Украины в Западное сообщество, и роли SII в этом.