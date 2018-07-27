16:25
27 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
24°C
26°C 19°C
  • суббота
    28°C 21°C
  • воскресенье
    28°C 21°C
  • понедельник
    28°C 21°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Многорукий Путиндус. Жириновского бомбануло
Вєсті Кремля
21:10, 26 июля
Вести.UA. Дипломированный Гройсман. 11 друзей Холодницкого
Вєсті.UA
21:34, 26 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Гаджеты
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ГОДОВЩИНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ НЕПОГОДА В УКРАИНЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Intel обнародовала дату выхода 10-нанометровых процессоров

38 Читати новину українською
Intel обнародовала дату выхода 10-нанометровых процессоров
Intel обнародовала дату выхода 10-нанометровых процессоров / Фото из свободных источников

В последние годы корпорация Intel прилагает все усилия, чтобы наладить массовое производство процессоров за 10-нанометровыми технологическими нормами. Изначально планировалось, что первые 10-нм настольные CPU выйдут после процессоров Skylake-S, однако вскоре стало известно, что Intel не в силах наладить их выпуск к намеченным срокам, решив дальше проводить оптимизацию 14-нм техпроцесса.

Об этом сообщает AnandTech.

Читайте также: В Intel оправдали "самую большую" проблему MacBook Pro

Несколько месяцев назад экс-глава Intel Брайан Кржанич рассказал, что старт массового производства чипов по 10-нанометровому техпроцессу решили перенести со второй половины текущего на 2019 год. Теперь стало известно, что готовые системы на базе подобных CPU появятся на прилавках только к сезону рождественских распродаж. Другими словами, как минимум еще несколько кварталов чипмейкер будет полагаться на 14-нм технологические нормы.

7-нм процесори до 2017 року
"7-нм процессоры до 2017 года", – несбывшиеся прогнозы Intel

Справедливо отметить, что уже сейчас в ассортименте продукции Intel являются 10-нм процессоры. Например, мобильный чип Core i3-8121U (семейство Cannon Lake-U) можно встретить в ноутбуке Lenovo IdeaPad 330, правда, графическое ядро данного CPU пришлось деактивировать из-за несовершенства нового техпроцесса.

Процесори Intel нового покіління побачать світ лише в 2019 році
Процессоры Intel нового поколения увидят свет лишь в 2019 году

Тем временем в "красном" лагере активно идет подготовка к переходу на 7-нанометровые нормы. AMD уже начала производить опытные образцы 7-нм серверных процессоров EPYС второго поколения на мощностях Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Их релиз должен состояться в первой половине следующего года.

Больше новостей, касающихся новостей из мира технологий, гаджетов и искусственного интеллекта, читайте в разделе Техно.

Теги: Техно Гаджеты AMD Intel
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
День Крещения Руси в Украине: почему эта дата важная
сегодня, 16:03 День Крещения Руси в Украине: почему эта дата важная
Андрій Шляхтін
Как на самом деле была крещена Русь
сегодня, 15:00 Как на самом деле была крещена Русь
Блог Медіа
Пост на сто тысяч: как пользователи Facebook ведутся на фейки
сегодня, 14:29 Пост на сто тысяч: как пользователи Facebook ведутся на фейки
Безопасность на дорогах: какие нововведения ожидают украинцев
сегодня, 14:07 Безопасность на дорогах: какие нововведения ожидают украинцев
Яніна Ткачук
Курорт строгого режима Крым: про "пустые" пляжи, цены и настроения на полуострове
сегодня, 13:01 Курорт строгого режима Крым: про "пустые" пляжи, цены и настроения на полуострове
Ірина Лаб'як
Что известно о Xiaomi Mi Band 3: характеристика и дата выхода
 2 апреля , 14:02
Xiaomi Mi Band 3 представили официально: очень бюджетная цена и новые крутые функции
 31 мая , 12:20
Новые умные кроссовки от Xiaomi можно купить по доступной цене
 12 июня , 17:02
Появились реальные фото смартфона Xiaomi Mi 8 и фитнес-трекера Mi Band 3
 30 мая , 21:05
Японцы собирают средства на электронный "перекидной календарь": чем интересен девайс
 сегодня , 16:03
В стиле "Звездного пути": появилась гарнитура с интересным дизайном
 30 июля , 08:02
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук