Intel выпустит 28-ядерный процессор к концу года

В сети появляется все больше утечек процессорных планов компании Intel на ближайший год. Производитель имеет достаточно решимости, чтобы увеличить число физических ядер CPU для массовой платформы и увеличить ассортимент решений для HEDT-сегмента. А теперь в СМИ попала свежая дорожная карта, на которой указаны сроки выхода новых процессоров, в том числе 28-ядерного процессоров серии Skylake-X.

Об этом сообщает WCCFTech.

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Массовое производство настольных чипов Intel Coffee Lake-S Refresh стартует во второй половине следующего месяца, а в свободной продаже данные CPU появятся в октябре. При этом их аналоги для корпоративного рынка начнут сходить с конвейера в период с 10 по 17 неделю 2019 года (март-апрель).



Планы Intel на период с 2018 года до 3 квартала 2019 года

Тем временем в HEDT-сегменте к линейке процессоров Intel Core X-серии скоро присоединятся решение Core A-серии. Первым подобным чипом должен стать 28-ядерный CPU из семейства Skylake-X.

Новый процессор является "близким родственником" решений Skylake-SP (Xeon Scalable), получит конструктивное исполнение LGA3647 и шестиканальный контроллер памяти DDR4. Выпуск этого чипа начнется в конце четвертого квартала, а его главным конкурентом станет 32-ядерный AMD Ryzen Threadripper 2990X.

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