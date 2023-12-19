Несмотря на значительную активизацию российских оккупантов на ряде направлений, украинские защитники устойчиво держат оборону. О ситуации на фронте по состоянию на 19 декабря рассказывает 24 Канал, анализируя данные утреннего сведения Генштаба, аналитиков Института изучения войны и данные онлайн карты DeepState.
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В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, — говорится в сводке Генштаба.
Синьковка на карте:
Ситуация на всех направлениях фронта
На Лиманском направлении ВСУ отбили 10 атак вблизи Макеевки Луганской области и к востоку от Тернов, Спорного Донецкой области.
На Бахмутском направлении отбита 21 атака врага возле Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. При этом украинские воины наносят большие потери врагу в технике и живой силе. ВСУ также закрепляются на достигнутых рубежах.
В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку.
Россияне пытаются окружить Авдеевку: карта
На Марьинском направлении было отбито 13 атак. Силы обороны сдерживают врага недалеко от Новомихайловки Донецкой области.
В то же время на Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.
Что касается Запорожского направления, на нем было отбито 17 атак за последние сутки. Они были совершены врагом к западу от Новопокровки и Роботиного Запорожской области.
В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.
В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение тылам противника.
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Хватает ли боеприпасов
Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о сворачивании некоторых операций из-за нехватки боеприпасов. В частности, по его словам, Силам обороны по всей линии фронта не хватает 122-мм и 152-мм снарядов.
В отчете аналитики ISW заметили, что с начала войны обе стороны потратили значительную часть снарядов из своих запасов 122-мм и 152-мм советских времен, что побудило их искать запасы за границей.
- Россия получила ответную помощь от Северной Кореи.
- Украина ищет поддержки среди западных союзников.
Аналитики отметили, что непонятно, что может стать помехой для Украины в получении новых 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядов.
Кроме того, украинская армия все чаще использует на поле боя полученные от Запада 155-мм снаряды, поэтому задержки западной помощи могли бы повлиять именно на поставки этих снарядов.