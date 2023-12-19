Несмотря на значительную активизацию российских оккупантов на ряде направлений, украинские защитники устойчиво держат оборону. О ситуации на фронте по состоянию на 19 декабря рассказывает 24 Канал, анализируя данные утреннего сведения Генштаба, аналитиков Института изучения войны и данные онлайн карты DeepState.

Смотрите также Более 1100 оккупантов, ПВО, десятки танков и другой техники: потери врага на 19 декабря

В зоне ответственности ОСГВ "Хортица" на Купянском направлении украинские защитники отбили 5 атак врага в районах Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, — говорится в сводке Генштаба.

Синьковка на карте:

Ситуация на всех направлениях фронта

На Лиманском направлении ВСУ отбили 10 атак вблизи Макеевки Луганской области и к востоку от Тернов, Спорного Донецкой области.

На Бахмутском направлении отбита 21 атака врага возле Богдановки, Клещеевки и Андреевки Донецкой области. При этом украинские воины наносят большие потери врагу в технике и живой силе. ВСУ также закрепляются на достигнутых рубежах.

В зоне ответственности ОСГВ "Таврия" на Авдеевском направлении украинские защитники продолжают сдерживать врага, не оставляющего попыток окружить Авдеевку.

Россияне пытаются окружить Авдеевку: карта

Важно ! Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Силы обороны отбили 11 атак противника в районах Авдеевки и еще 13 атак возле Северного, южнее Тоненького, Первомайского и Невельского Донецкой области.

На Марьинском направлении было отбито 13 атак. Силы обороны сдерживают врага недалеко от Новомихайловки Донецкой области.

В то же время на Шахтерском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел.

Что касается Запорожского направления, на нем было отбито 17 атак за последние сутки. Они были совершены врагом к западу от Новопокровки и Роботиного Запорожской области.

В то же время, на Мелитопольском направлении Силы обороны Украины продолжают активными действиями наносить оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Одесса" на Херсонском направлении украинские воины удерживают занятые позиции на левобережье Днепра, ведут контрбатарейную борьбу, наносят огненное поражение тылам противника.

Смотрите также Россияне давят в Марьинке и в сторону Ивановского: как за неделю изменилась карта фронта

Хватает ли боеприпасов

Ранее командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о сворачивании некоторых операций из-за нехватки боеприпасов. В частности, по его словам, Силам обороны по всей линии фронта не хватает 122-мм и 152-мм снарядов.

В отчете аналитики ISW заметили, что с начала войны обе стороны потратили значительную часть снарядов из своих запасов 122-мм и 152-мм советских времен, что побудило их искать запасы за границей.

Россия получила ответную помощь от Северной Кореи.

Украина ищет поддержки среди западных союзников.

Аналитики отметили, что непонятно, что может стать помехой для Украины в получении новых 122-мм и 152-мм артиллерийских снарядов.

Кроме того, украинская армия все чаще использует на поле боя полученные от Запада 155-мм снаряды, поэтому задержки западной помощи могли бы повлиять именно на поставки этих снарядов.