Интенсивные боевые действия в Херсонской области: оккупанты перебрасывают туда подразделения из Крыма

Наши героические ВСУ делают все возможное для того, чтобы как можно скорее освободить Херсонщину от россиян. Им удается продвигаться в Херсон, а враг пытается удержать позиции и получить дополнительную поддержку.

На Юге российские кафиры надеются удержать позиции и отразить остановить продвижение героических ВСУ. Первые попытки претворить этот план в жизнь провалились, поэтому враг хочет подтянуть свои резервы.

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Ситуация на Юге

Как сообщили в оперативном командовании "Юг", на линии столкновения наших героев с врагом ситуация остается напряженной. Оккупанты не планируют легко отступать и хотят удержать территории под своим контролем.

Враг укрепляет рубежи обороны, подтягивает резервы, пытается защитить налаженную им поставку воды из Херсона в Крым. Вокруг Северокрымского канала сооружены защитные железобетонные конструкции, на подъездных путях и возле мостов увеличено количество блокпостов,

– говорится в сообщении.

Также наши защитники и защитницы зафиксировали активность кафиров в обеспечении логистики подразделений из Крыма и обратно. В этом направлении кафиры привлекли военно-транспортную авиацию.

Кроме того, враг производит артиллерийско-минометные обстрелы как позиций ВСУ, так и мирных населенных пунктов в тылу наших героев. К сожалению, в результате обстрела Галицыновской общины в Николаевской области погиб один человек.

Под огнем вражеских "Ураганов" оказались и Широковская, Ингульская и Березнеговатская общины. Снаряды попадали преимущественно в поля вне населенных пунктов. Один реактивный снаряд попал в пригород Николаева. Информация о потерпевших и повреждении уточняется.

На административной границе Херсонской области продолжаются горячие бои. Многие мирные жители получили ранения, повреждения получили многие дома и здания. В области очень тяжелая ситуация с лекарством, детским питанием и продуктами. Гуманитарные грузы из Украины кафиры блокируют, а сами никакого обеспечения не осуществляют.

В Черном море ситуация без изменений – россияне блокируют судоходство, есть угроза ракетных обстрелов мирных городов. В 20 метрах от берегов Одесщины сдетонировала вражеская мина, вероятно, от столкновения с другим предметом.

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Обстрел приграничных районов Сумской области продолжается. Впрочем, вероятность того, что враг возобновит наступление в этом направлении, крайне низкая.

Президент Владимир Зеленский на Азиатском форуме по безопасности призвал не играть с россиянами в политические игры, а поставить их на место.

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