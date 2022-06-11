На Півдні російські окупанти сподіваються втримати позиції та зупинити просування героїчних ЗСУ. Перші спроби втілити цей план у життя провалилися, тому ворог хоче підтягнути свої резерви.

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Ситуація на Півдні

Як повідомили в оперативному командуванні "Південь", на лінії зіткнення наших героїв з ворогом ситуація залишається напруженою. Окупанти не планують легко відступати та хочуть втримати території під своїм контролем.

Ворог укріплює рубежі оборони, підтягує резерви, намагається захистити налагоджене ним постачання води з Херсонщини в Крим. Навколо Північнокримського каналу споруджено захисні залізобетонні конструкції, на під’їзних шляхах та біля мостів збільшено кількість блокпостів,

– йдеться у повідомленні.

Також наші захисники та захисниці зафіксували активність окупантів у забезпеченні логістики підрозділів з Криму та у зворотному напрямку. Тут окупанти залучили військово-транспортну авіацію.

Окрім того, ворог здійснює артилерійсько-мінометні обстріли як позицій ЗСУ, так і мирних населених пунктів у тилу наших героїв. На жаль, внаслідок обстрілу Галицинівської громади на Миколаївщині загинула одна людина.

Під вогнем ворожих "Ураганів" опинилися й Широківська, Інгульська та Березнегуватська громади. Снаряди влучали переважно у поля поза межами населених пунктів. Один реактивний снаряд влучив у передмістя Миколаєва. Інформація про потерпілих та пошкодження уточнюється.

На адміністративній межі Херсонської області тривають гарячі бої. Багато мирних мешканців отримали поранення, ушкоджень зазнали багато будинків та будівель. В області дуже важка ситуація з ліками, дитячим харчуванням та продуктами. Гуманітарні вантажі з України окупанти блокують, а самі жодного забезпечення не здійснюють.

У Чорному морі ситуація без змін – росіяни блокують судноплавство, є загроза ракетних обстрілів мирних міст. За 20 метрів від берегів Одещини здетонувала ворожа міна, ймовірно, від зіткнення з іншим предметом.

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Обстріл прикордонних районів Сумської області досі триває. Втім, ймовірність, що ворог відновить наступ у цьому напрямку, вкрай низька.

Президент Володимир Зеленський на Азійському форумі з безпеки закликав не гратися з росіянами у політичні ігри, а поставити їх на місце.

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