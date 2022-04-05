Интенсивные обстрелы произошли в Донецкой области: в Краматорске – тяжелый прилет
Враг в течение суток мощно обстреливал Донецкую область. В Краматорске зафиксировали прилет тяжелого объекта, что именно это было – военные выясняют.
О ситуации в Донецкой области рассказали в Офисе Президента, информирует 24 канал. Враг обстреливал не только Краматорск, но и Авдеевку, Нью-Йорк и Марьинку.
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Враг использовал и "Грады", и танки
Для разрушения украинских городов враг использовал ствольную артиллерию, танки и "Грады". Оккупанты повредили частные дома и промышленную инфраструктуру. Объемы убытков и информацию о раненых и погибших сейчас устанавливают.
Обстрелы повредили школу в Краматорске
Тем временем телеканал "Дом" сообщает, что от вражеских обстрелов пострадала школа в Краматорске. Разрушена та ее часть, где был расположен спортивный зал. Повреждена также линия теплоснабжения. На месте сейчас работают коммунальные службы.
Смотрите видео разрушений в Краматорске: видео телеканала "Дом"