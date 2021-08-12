"Интер" еще раз проверят из-за фильмов с российскими актерами из "черного списка"

12 августа 2021 , 14:58
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Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания проведет повторную проверку "Интера". Все из-за фильмов с российскими актерами.

На заседании 12 августа госрегулятор рассмотрел результаты мониторинга за 26 – 31 июля и 3, 4, 7 августа. Из-за выявленных нарушений на "Интере" проведут внеплановую безвыездную проверку.

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Почему "Интер" еще раз будут проверять

Проверку этого канала регулятор проведет с 30 августа по 10 сентября 2021 года. Вещатель должен направить до 2 сентября в адрес Национального совета документы и материалы, необходимые для проведения безвыездной проверки, а также свои объяснения. Результаты проверки будут рассматривать на заседании.

Причина такого внимания регулятора к "Интеру"  –  трансляция фильмов с определенными российскими актерами.

В эфире "Интера" транслировались такие фильмы:

  • "Место встречи изменить нельзя" при участии Станислава Говорухина;
  • "Узник замка Иф" при участии Михаила Боярского;
  • "Д'артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова, Бориса Клюева;
  • "По семейным обстоятельствам" при участии Евгения Стеблова;
  • "Большая перемена" с участием Валентины Талызиной.

В чем проблема

В том, что эти актеры внесены в так называемый "черный список Минкульта". Этот перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений:

  • Совета национальной безопасности и обороны Украины,
  • Службы безопасности Украины,
  • Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Это уже третья проверка, которую "Интер" получает за подобные нарушения. 15 и 29 июля Национальный совет также принял решение о проведении внеплановых проверок этого вещателя.

Очевидно, телеканал не реагирует на решение регулятора и дальше игнорирует действующее законодательство Украины,
 –  отмечают в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.

Проверки телеканалов: из последнего

  • 15 июля Нацсовет назначил телеканалу "Интер" внеплановую безвыездную проверку из-за демонстрации с 28 июня по 11 июля 11 фильмов с участием артистов, которые внесены в перечень.
  • В этот же день Нацсовет наложил на канал "1+1" штраф в размере 71 488 гривен. Все из-за трансляции российского сериала "Кухня" на русском же языке.
  • 16 июля Нацсовет назначил проверки телеканалам "НАШ" и "Макси-ТВ". Они будут касаться распространения языка вражды в высказываниях экс-нардепа Евгения Мураева.
Автор: Вероніка Климська