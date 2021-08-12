"Интер" еще раз проверят из-за фильмов с российскими актерами из "черного списка"

Нацсовет по вопросам телевидения и радиовещания проведет повторную проверку "Интера". Все из-за фильмов с российскими актерами.

На заседании 12 августа госрегулятор рассмотрел результаты мониторинга за 26 – 31 июля и 3, 4, 7 августа. Из-за выявленных нарушений на "Интере" проведут внеплановую безвыездную проверку.

Кстати Киркорову запретили въезд в Украину на 3 года

Почему "Интер" еще раз будут проверять

Проверку этого канала регулятор проведет с 30 августа по 10 сентября 2021 года. Вещатель должен направить до 2 сентября в адрес Национального совета документы и материалы, необходимые для проведения безвыездной проверки, а также свои объяснения. Результаты проверки будут рассматривать на заседании.

Причина такого внимания регулятора к "Интеру" – трансляция фильмов с определенными российскими актерами.

В эфире "Интера" транслировались такие фильмы:

"Место встречи изменить нельзя" при участии Станислава Говорухина;

"Узник замка Иф" при участии Михаила Боярского;

"Д'артаньян и три мушкетера" с участием Михаила Боярского, Ирины Алферовой, Алисы Фрейндлих, Олега Табакова, Бориса Клюева;

"По семейным обстоятельствам" при участии Евгения Стеблова;

"Большая перемена" с участием Валентины Талызиной.

В чем проблема

В том, что эти актеры внесены в так называемый "черный список Минкульта". Этот перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, составляет Министерство культуры Украины на основании обращений:

Совета национальной безопасности и обороны Украины,

Службы безопасности Украины,

Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания.

Это уже третья проверка, которую "Интер" получает за подобные нарушения. 15 и 29 июля Национальный совет также принял решение о проведении внеплановых проверок этого вещателя.

Очевидно, телеканал не реагирует на решение регулятора и дальше игнорирует действующее законодательство Украины,

– отмечают в Нацсовете по вопросам телевидения и радиовещания.

Проверки телеканалов: из последнего