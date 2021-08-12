На засіданні 12 серпня держрегулятор розглянув результати моніторингу за 26 – 31 липня і 3, 4, 7 серпня. Через виявлені порушення на "Інтері" проведуть позапланову безвиїзну перевірку.

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Чому "Інтер" ще раз перевірятимуть

Перевірку цього каналу регулятор проведе з 30 серпня до 10 вересня 2021 року. Мовник має надіслати до 2 вересня на адресу Національної ради документи та матеріали, необхідні для проведення безвиїзної перевірки, а також свої пояснення. Результати перевірки розглядатимуть на засіданні.

Причина такої уваги регулятора до "Інтера" – трансляція фільмів із певними російськими акторами.

В ефірі "Інтера" транслювалися такі фільми:

"Місце зустрічі змінити не можна" ("Место встречи изменить нельзя") за участі Станіслава Говорухіна;

"Бранець замка Іф" ("Узник замка Иф") за участі Михайла Боярського;

"Д’Артаньян і три мушкетери" ("Д’Артаньян и три мушкетера") за участі Михайла Боярського, Ірини Алфьорової, Аліси Фрейндліх, Олега Табакова, Бориса Клюєва;

"За сімейними обставинами" ("По семейным обстоятельствам") за участі Євгена Стеблова;

"Велика перерва" ("Большая перемена") за участі Валентини Тализіної.

У чому проблема

У тому, що ці актори внесені до так званого "чорного списку Мінкульту". Цей перелік осіб, які створюють загрозу національній безпеці, складає Міністерство культури України на підставі звернень:

Ради національної безпеки і оборони України,

Служби безпеки України,

Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Це вже третя перевірка, яку "Інтер" отримує за подібні порушення. 15 і 29 липня Національна рада також ухвалювала рішення про проведення позапланових перевірок цього мовника.

Вочевидь, телеканал не реагує на рішення регулятора й далі ігнорує чинне законодавство України,

– наголошують у Нацраді з питань телебачення і радіомовлення.

Перевірки телеканалів: з останнього