Интересно наблюдать истерию ОПЗЖ, – Данилов о "переходе" на латиницу

13 сентября 2021 , 18:41
Читати новину українською

Источник:

фейсбук Алексея Данилова

В "Оппозиционной платформе – За жизнь" очень возмутились предложением Алексея Данилова перейти в Украине на латинский алфавит. Пророссийские политики назвали такую инициативу "идеей космического масштаба и космической глупости".

Данилов порадовался реакции ОПЗЖ

Сам секретарь Совета нацбезопасности и обороны был удивлен такой реакцией ОПЗЖ. Он не ожидал, что такой маленький фрагмент его интервью вызовет столько обсуждения.

К теме Нам надо избавиться от кириллицы и перейти на латиницу, – Данилов

Данилов порадовался, что в Украине много активных и неравнодушных людей. Он отметил, что готов продолжить эту дискуссию. "Убежден, что всегда надо смотреть хотя бы на шаг вперед, а не идти в будущее с головой, повернутой в прошлое", – отметил политик.

Особенно интересно было наблюдать зашкальну истерию, которая началась в различных опзж, которое даже не поленилось сделать отдельное заявление. Если сторонникам "русского мира" стало плохо, то, значит, Украине будет хорошо,
– отметил Данилов.

Обратите внимание! В конце секретарь СНБО обратился к читателям латиницей: "Dyakuyu usim, hto prochy'tav abo posluhav moye interv'yu" Radio Svoboda ".

Заметим, на сайте ОПЗЖ опубликовали это заявление о высказываниях секретаря СНБО. Они традиционно обвинили украинскую власть во всех бедах и отметили, что "несмотря на то, что выступают за свободное использование русского языка, никогда не были против украинского".

Что этому предшествовало

В интервью Данилов заявил, что Украине следовало бы отказаться от кириллицы и перейти на латиницу. Политик название это "одной из фундаментальных вещей". Кроме того, он подчеркнул важность внедрения обязательного языка – английского.

Полный текст публикации Алексея Данилова в фейсбуке:

Разговор с Инной Кузнецовой был насыщенной и разноплановой. Обсудили много интересных тем о войне и мире, прошлом и будущем, союзниках и врагах, свободе слова и санкциях. Но неожиданную для меня реакцию вызвал совсем небольшой фрагмент, где я утвердительно ответил на вопрос слушателя о целесообразности введения латиницы. Рад, что в нашей стране так много активных и неравнодушных людей. Эту дискуссию готов продолжить и убежден, что всегда надо смотреть хотя бы на шаг вперед, а не идти в будущее с головой, повернутой в прошлое!

P.S.

Особенно интересно было наблюдать зашкальну истерию, которая началась в различных опзж, которое даже не поленилось сделать отдельное заявление. Если сторонникам "русского мира" стало плохо, то, значит, Украина будет хорошо!

Dyakuyu usim, hto prochy'tav abo posluhav moye interv'yu "Radio Svoboda".

Автор: Софія Мінджоса