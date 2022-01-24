Интересы разные, – аналитик сказал, может ли Украина ожидать поддержки Германии

Заявления со стороны представителей Германии возмутили не только украинское общество, но и всколыхнули Европу. В то же время, Берлин, вероятно, продолжит поддерживать украинцев.

Об этом в эфире 24 канала рассказал аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд. Он объяснил, что военную помощь от Германии ждать не стоит.

Обратите внимание В МИД отреагировали на заявление Зедера о том, что Россия якобы "не враг Европы"

Германия не будет поставлять оружие

"Нет смысла стараться получить военную помощь от Германии – это позиция не объясняется украинско-российским конфликтом или отношением Германии к Украине. Это общая позиция", – сказал Умланд.

Аналитик подчеркнул, что следует обратить внимание на те инструменты, где Германия имеет большие возможности. Речь идет об экономической поддержке – в частности, о возможности введения санкций в разных сферах.

"Германия в прошлом поддерживала Украину, она будет и дальше поддерживать. Мне кажется, Украине стоит на этих темах сконцентрироваться", – считает Андреас Умланд.

Интересы (Украины и Германии – 24 канал) разные, но это не выражение антиукраинской позиции. Это скорее выражение наивности, каких-то несвоевременных пацифистских традиций. Андреас Умланд Аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы

В то же время, Умланд добавил, что в правящей партии Германии и главной оппозиционной партии ХДС высказывают проукраинскую позицию.

Умланд о скандальных заявлениях относительно России: смотрите видео

Скандальные заявления со стороны Германии: коротко