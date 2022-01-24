Интересы разные, – аналитик сказал, может ли Украина ожидать поддержки Германии
Источник:24 канал
Заявления со стороны представителей Германии возмутили не только украинское общество, но и всколыхнули Европу. В то же время, Берлин, вероятно, продолжит поддерживать украинцев.
Об этом в эфире 24 канала рассказал аналитик Стокгольмского центра исследований Восточной Европы Андреас Умланд. Он объяснил, что военную помощь от Германии ждать не стоит.
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Германия не будет поставлять оружие
"Нет смысла стараться получить военную помощь от Германии – это позиция не объясняется украинско-российским конфликтом или отношением Германии к Украине. Это общая позиция", – сказал Умланд.
Аналитик подчеркнул, что следует обратить внимание на те инструменты, где Германия имеет большие возможности. Речь идет об экономической поддержке – в частности, о возможности введения санкций в разных сферах.
"Германия в прошлом поддерживала Украину, она будет и дальше поддерживать. Мне кажется, Украине стоит на этих темах сконцентрироваться", – считает Андреас Умланд.
Интересы (Украины и Германии – 24 канал) разные, но это не выражение антиукраинской позиции. Это скорее выражение наивности, каких-то несвоевременных пацифистских традиций.
В то же время, Умланд добавил, что в правящей партии Германии и главной оппозиционной партии ХДС высказывают проукраинскую позицию.
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Скандальные заявления со стороны Германии: коротко
- Премьер-министр Баварии Маркус Зедер отметился несколькими скандальными заявлениями. Сказал, что Россия якобы "сложный партнер, а не враг Европы".
- В то же время Зедер заявил, что вопрос членства Украины в НАТО – "не на повестке дня".
- Кроме того, командующий ВМС Германии Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым "потерян для Украины", а вступление в НАТО Украине и Грузии "не светит".
- Скандал набрал оборотов, а Шенбех подал в отставку и извинился за свои слова.