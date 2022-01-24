Про це в ефірі 24 каналу розповів аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд. Він пояснив, що військової допомоги від Німеччини очікувати не варто.
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Німеччина не постачатиме зброю
"Нема сенсу старатися отримати військову допомогу від Німеччини – це позиція не пояснюється українсько-російським конфліктом чи ставлення Німеччини до України. Це загальна позиція", – сказав Умланд.
Аналітик наголосив, що варто звернути увагу на ті інструменти, де Німеччина має великі можливості. Мовиться про економічну підтримку – зокрема, можливість введення санкцій у різних сферах.
"Німеччина в минулому підтримувала Україну, вона й далі підтримуватиме. Мені здається, Україні варто на цих темах сконцентруватись", – вважає Андреас Умланд.
Інтереси (України та Німеччини – 24 канал) різні, але це не вираження антиукраїнської позиції. Це, скоріше, вираження наївності, якихось несвоєчасних пацифістських традицій.
Водночас Умланд додав, що в правлячій партії Німеччини та головній опозиційній партії ХДС висловлюють проукраїнську позицію.
Умланд про скандальні заяви щодо Росії: дивіться відео
Скандальні заяви з боку Німеччини: коротко
- Прем'єр-міністр Баварії Маркус Зьодер відзначився кількома скандальними заявами. Сказав, що Росія нібито є "складним партнером, а не ворогом Європи".
- Водночас Зьодер заявив, що питання членства України в НАТО – "не на порядку денному".
- Крім того, командувач ВМС Німеччини Кай-Ахім Шенбах заявив, що Крим "втрачений для України", а вступ до НАТО Україні та Грузії "не світить".
- Скандал набрав обертів, натомість Шенбех подав у відставку й вибачався за свої слова.