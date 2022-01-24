Про це в ефірі 24 каналу розповів аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи Андреас Умланд. Він пояснив, що військової допомоги від Німеччини очікувати не варто.

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"Нема сенсу старатися отримати військову допомогу від Німеччини – це позиція не пояснюється українсько-російським конфліктом чи ставлення Німеччини до України. Це загальна позиція", – сказав Умланд.

Аналітик наголосив, що варто звернути увагу на ті інструменти, де Німеччина має великі можливості. Мовиться про економічну підтримку – зокрема, можливість введення санкцій у різних сферах.

"Німеччина в минулому підтримувала Україну, вона й далі підтримуватиме. Мені здається, Україні варто на цих темах сконцентруватись", – вважає Андреас Умланд.

Інтереси (України та Німеччини – 24 канал) різні, але це не вираження антиукраїнської позиції. Це, скоріше, вираження наївності, якихось несвоєчасних пацифістських традицій. Андреас Умланд Аналітик Стокгольмського центру досліджень Східної Європи

Водночас Умланд додав, що в правлячій партії Німеччини та головній опозиційній партії ХДС висловлюють проукраїнську позицію.

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