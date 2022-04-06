Интернациональный батальон: в сети появился фейковый двойник
Источник:Центр противодействия дезинформации
Иностранные добровольцы прибыли в Украину и помогают ВСУ ликвидировать российских оккупантов. Враг создал фейковый сайт для препятствия деятельности батальона.
Подлое нападение России на Украину не оставило равнодушными многих иностранных воинов. Они решили приехать к нам и стать бок о бок с ВСУ для того, чтобы дать отпор агрессору.
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Фейковый сайт батальона
Враг совершил попытку препятствовать активной работе батальона по ликвидации оккупантов. Центр противодействия дезинформации сообщает: настоящий сайт работает хорошо, на него можно перейти по ссылке.
Зато фейковый двойник, созданный оккупантами, размещен по этому адресу.
СНБО призывает граждан быть бдительными и доверять только официальным источникам.
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