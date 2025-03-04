Сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-релиз "Интерпайп".

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Что известно о повышении зарплаты в "Интерпайп"

В компании сообщили, что оклады вырастут у работников рабочих специальностей, инженеров, специалистов, других сотрудников категории КСС, а также некоторых руководителей. Повышение будет дифференцированным – оклады вырастут в зависимости от востребованности профессии на рынке труда.

Сегодня Компания обеспечивает работой более 9 тысяч человек. Мы хорошо понимаем, как нелегко работать сегодня, и ценим вклад каждого. Компания системно повышает уровень дохода работников: только за прошлый год оклады выросли до 20% относительно предыдущего. Дальнейшее повышение заработных плат повлияет не только на улучшение рыночной привлекательности работы в Интерпайп, а также на благосостояние сотрудников, увеличит отчисления в государственный бюджет за счет налогов,

– сообщил Андрей Коротков, генеральный директор "Интерпайп".

Компания повышает зарплаты для своих сотрудников / Фото "Интерпайп"

В "Интерпайп" отметили, что компания продолжает обеспечивать для своих работников широкий социальный пакет, в который входит бесплатная доставка на работу, дотации на питание, медицинское страхование, помощь в восстановлении жилья после обстрелов, подарки к праздникам, летний отдых для детей, набор канцелярии для первоклассников и тому подобное.