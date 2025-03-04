Повідомляє 24 Канал з посиланням на пресреліз "Інтерпайп".

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Що відомо про підвищення зарплати у "Інтерпайп"

У компанії повідомили, що оклади зростуть у працівників робітничих спеціальностей, інженерів, фахівців, інших співробітників категорії КСС, а також деяких керівників. Підвищення буде диференційованим – оклади зростуть в залежності від затребуваності професії на ринку праці.

Сьогодні Компанія забезпечує роботою понад 9 тисяч людей. Ми добре розуміємо, як нелегко працювати сьогодні, і цінуємо внесок кожного. Компанія системно підвищує рівень доходу працівників: тільки за минулий рік оклади зросли до 20% відносно попереднього. Подальше підвищення заробітних плат вплине не лише на покращення ринкової привабливості роботи в Інтерпайп, а також на добробут співробітників, збільшить відрахування до державного бюджету за рахунок податків,

– повідомив Андрій Коротков, генеральний директор "Інтерпайп".

Компанія підвищує зарплати для своїх співробітників / Фото "Інтерпайп"

В "Інтерпайп" зазначили, що компанія продовжує забезпечувати для своїх працівників широкий соціальний пакет, в який входить безкоштовна доставка на роботу, дотації на харчування, медичне страхування, допомога у відновленні житла після обстрілів, подарунки до свят, літній відпочинок для дітей, набір канцелярії для першокласників тощо.