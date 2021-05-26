Интерпол прекратил розыск скандального экс-судьи Чауса

Интерпол снял с международного розыска одиозного украинского экс-судью-беглеца Николая Чауса. Его подозревают в получении 150 тысяч долларов взятки.

Национальное антикоррупционное бюро убеждает, что процедура экстрадиции продолжается, поэтому решение Интерпола не повлияет на следствие. О прекращении розыска свидетельствуют документы, оказавшиеся у журналистов.

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Почему Чауса сняли с розыска

В апреле 2021 года Комиссия по контролю файлов Интерпола удалила так называемую "красную карточку" в отношении Чауса. Таким образом его сняли с международного розыска.

Все из-за проверки жалобы Чауса. Установили, что якобы размещение информации об украинском экс-судье в информационной системе Интерпола не соответствовало их правилам. В Интерполе 7 мая подтвердили удаление данных о Чаусе.

Комиссия Интерпола, рассматривая жалобу Чауса, отметила, что основанием для объявления экс-судьи в международный розыск было ненадлежащее судебное решение. Якобы НАБУ предоставило не постановление об аресте Чауса, а о его принудительном приводе, срок действия которого ограничен – 6 месяцев.

Кстати, экс-судью объявили в международный розыск в ноябре 2016 года, когда он бежал из Украины.

Как это повлияет на следствие

Жалобу Чаус подал еще в 2020 году. Он утверждал о политическом характере уголовного производства в отношении него. Комиссия сочла доводы экс-судьи не слишком убедительными.

В НАБУ заверили, что решение Интерпола не повлияет на официальное следствие.

Процедура экстрадиции в Республике Молдова продолжается и никоим образом не зависит от факта пребывания подозреваемого в международном розыске, – отметили в бюро.

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