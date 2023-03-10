Интервалы между массированными ракетными атаками России будут расти, - разведка

Интервалы между российскими обстрелами увеличились, и в ближайшее время врагу вряд ли удастся восстановить предварительную интенсивность атак.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире телемарафона. 24 Канал.

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По его словам, у врага "критически низкие" запасы многих видов ракетных вооружений. К последней массированной атаке враг готовился месяц. Это связано с тем, что россияне пытаются наверстать издержки боеприпасов через производство, но производить в должном количестве они не могут.

"Калибров" у них осталось 7% от количества, имевшегося в начале полномасштабной агрессии. Не могут они наверстать даже из-за производства тех затрат,

– заявил Юсов.

России не хватает мощностей для производства

В то же время, он отметил, что Россия пытается использовать все подходы, чтобы обойти санкции, в частности контрабанду, "серые" схемы поставки необходимых составляющих для производства вооружения.

"Частно это может прибегать, но не в тех объемах, которые удовлетворяли бы потребности российского военно-промышленного комплекса, особенно в производстве современных видов вооружения, даже когда мы говорим об устаревших", – сказал представитель ГУР.

При этом, по его словам, это не значит, что ракеты в России закончились. Впрочем, речь не идет о неизменном запасе.

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Массированный ракетный удар 9 марта: главное

Оккупанты использовали 6 гиперзвуковых ракет "Кинжал", которые украинская ПВО пока не может перехватывать.

В целом россияне совершили 81 пуск различных ракет. Силы ПВО из 48 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр" уничтожили 34 крылатых ракет. Также сбили 4 дрона-камикадзе.

По словам военного эксперта Павла Нарожного, ранее россияне якобы только трижды использовали ракеты "Кинжал" в войне против Украины.

9 марта Россия снова запустила более 80 разных ракет по территории Украины. Среди них были и дефицитные "Кинжалы", которых у окупантов всего несколько десятков.