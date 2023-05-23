Пропагандисты Кремля хотели подставить Буданова, но сами опозорились на весь интернет

Россияне попытались разрушить репутацию главному разведчику Украины. Но вместо этого они случайно сделали неплохой пиар Буданову и Комарову, бравшему у него интервью.

Дмитрий Комаров устроил разнос российским пропагандистам. Их любительское видео украинский путешественник и ведущий выложил в своих соцсетях, передает 24 Канал.

Читайте также Вы можете умереть или спастись, – Буданов обратился к российским военным

Что сделали россияне с фразами Буданова

Приспешники Владимира Путина взяли интервью Кирилла Буданова, которое тот дал Комарову, нарезали его и повторно смонтировали. Россияне попытались вырвать из контекста слова главы ГУР МО и подставить их под другие вопросы собеседника для создания нового смысла.

По замыслу оккупантов должно было выходить, что глава украинской разведки будто бы угрожает жителям Крыма физическим уничтожением. Для этого они даже добавили российские субтитры. Однако фейковый ролик оказался настолько неумело сделанным, что люди в интернете начали над этим смеяться.

Комаров на своей странице опубликовал видео, где идет сравнение оригинала с кремлевской провокацией. Также он указал на немалое количество технических ошибок тех, кто делал этот фейк.

О чем шел разговор в интервью на самом деле

Буданов и Комаров обсуждали Крым после грядущей деоккупации. Глава ГУР во время интервью заявил, что жителей полуострова с пророссийскими взглядами придется перевоспитывать. Потому что Россия своей многолетней пропагандой изменила им психику и мировоззрение.

Слова разведчика об уничтожении касались другой темы – военных преступников. Об этом напомнил и сам ведущий. Он продемонстрировал оригинальные кадры без монтажа и легко опроверг вражеский вброс. Также журналист отметил важность фоновой музыки в видеороликах. Ведь музыкальное сопровождение не позволяет делать незаметно фейковые склеивания.

Как вражеские пропагандисты помогли Комарову и Буданову

Путешественник заявил, что российские пропагандисты сделали ему рекламу, не понимая того. Как объяснил Комаров, благодаря фейку тысячи россиян решили посмотреть запись полного разговора с главой ГУР.

Таким образом, пропаганда Кремля ухудшила для себя ситуацию. А длинный видеоролик украинского журналиста получил множество дополнительных просмотров.

Больше информации об интервью Буданова