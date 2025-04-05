Буданов ответил, что делать разведчику в случае попадания в плен

Буданов дал рекомендации разведчикам на случай попадания в плен. Так, он советует не скрывать личные данные, которые враг и так рано или поздно установит.

Стоит скрыть лишь ту информацию, которая представляет ценность. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на интервью Кирилла Буданова Анне Максимчук.

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Какие рекомендации дал Буданов потенциально пленным разведчикам

Прежде всего Буданов разделил такую вероятность на два сценария. Это может быть попадание в плен при выполнении боевого задания или оперативной работы.

Если это где-то в ходе боевых действий (произошло, – 24 Канал), ну нет смысла говорить, что "я не я, я вообще ничего не знаю". Это просто увеличит количество страданий, через которые он пройдет,

– отмечает Буданов.

Он считает, что есть смысл скрывать только ту информацию, которая действительно представляет ценность. Личные же данные абсолютно нет смысла скрывать, их довольно легко установить. А когда это произойдет, россияне только больше будут давить на пленного.

Напомним, Буданов считает, что человек, который не хочет защищать Украину, не может считаться гражданином, при этом защита необязательно означает иметь автомат в руках.