Такое мнение 24 Каналу высказал политолог Николай Давыдюк, отметив, что основатель Telegram дал интервью этому американскому журналисту сразу после Владимира Путина. Тем временем Павел Дуров держит сервер мессенджера в Санкт-Петербурге.

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"Вы представляете, каким надо быть "мощным оппозиционером", чтобы держать сервер в Петербурге – родном городе?" – подчеркнул политолог.

По его словам, есть исследование, согласно которому установили, что когда пользователь отправляет сообщение, к примеру, из ОАЭ в США, то оно сначала приходит на сервер в Санкт-Петербурге. А только потом – доходит до адресата.

Очень много историй есть, как ловили наших военных, и из удаленных телеграмов доставали распечатки. Девушка из Лос-Анджелеса, которая помогала "Азову", кажется, и летела в Москву. Думает: "я же американка, гражданка США, что мне сделают". Из Telegram достали все распечатки тайных переписок,

– рассказал Николай Давыдюк.

Какая задача интервью

Политолог убежден, что сейчас продвигают Telegram и будут пытаться его "прилепить" к западным соцсетям. Мол, это выход на новую аудиторию. Давыдюк считает, что там нет 900 миллионов пользователей. По его мнению, сейчас задача достичь "1 миллиардов пользователей" и зайти на американские рынки.

"Задача – пропаганду телеграм-каналов навязать западным странам, западным избирателям; затянуть этот "вирус" российской агентуры в Соединенные Штаты и сделать это частью их политикума", – сказал политолог.

По его мнению, это задача Такера Карлсона и того, что было в этом интервью.

Николай Давыдюк считает, что Telegram – это российская агентурная история. Он не продается на бирже и не имеет рекламы. Поэтому политолог считает, что компанию кто-то финансирует "в тени". В то же время никто не говорит откуда берутся эти деньги. Между тем Владимир Путин заявлял, что Telegram – это "лучшая сеть".

Путин сказал – "лучшая сеть, потому что с терроризмом борются". Здесь надо выключить – выключают. Здесь надо включить – включают. Путин хвалит Telegram. Вот это – ответ,

– добавил политолог.

Давыдюк предполагает, что сейчас в интервью Такера Карлсона с Дуровым вложат миллионы долларов для раскрутки. Так, отметил он, работает путинская российская пропаганда.

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