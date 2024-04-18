Таку думку 24 Каналу висловив політолог Микола Давидюк, зауваживши, що засновник Telegram дав інтерв'ю цьому американському журналісту одразу після Владіміра Путіна. Тим часом Павєл Дуров тримає сервер месенджера у Санкт-Петербурзі.

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"Ви уявляєте, яким треба бути "потужним опозиціонером", щоб тримати сервер у Петербурзі – рідному місті?" – наголосив політолог.

За його словами, є дослідження, згідно з яким встановили, що коли користувач надсилає повідомлення, до прикладу, з ОАЕ до США, то воно спочатку приходить на сервер у Санкт-Петербурзі. А лише згодом – доходить до адресата.

Дуже багато історій є, як ловили наших військових і з видалених телеграмів діставали роздруківки. Дівчина з Лос-Анджелеса, яка допомагала "Азову", здається, і летіла в Москву. Думає: "я ж американка, громадянка США, що мені зроблять". З Telegram дістали всі роздруківки таємних листувань,

– розповів Микола Давидюк.

Яке завдання інтерв'ю

Політолог переконаний, що нині просувають Telegram і намагатимуться його "приліпити" до західних соцмереж. Мовляв, це вихід на нову аудиторію. Давидюк вважає, що там немає 900 мільйонів користувачів. На його думку, нині завдання досягти "1 мільярдів користувачів" та зайти на американські ринки.

"Задача – пропаганду Telegram-каналів нав'язати західним країнам, західним виборцям; затягнути цей "вірус" російської агентури в Сполучені Штати й зробити це частиною їхнього політикуму", – сказав політолог.

На його думку, це завдання Такера Карлсона і того, що було в цьому інтерв'ю.

Микола Давидюк вважає, що Telegram – це російська агентурна історія. Він не продається на біржі та не має реклами. Тож політолог вважає, що компанію хтось фінансує "у тіні". Водночас ніхто не говорить звідки беруться ці гроші. Тим часом Владімір Путін заявляв, що Telegram – це "найкраща мережа".

Путін сказав – "найкраща мережа, бо з тероризмом борються". Тут треба виключити – виключають. Тут треба включити – включають. Путін хвалить Telegram. Ось це – відповідь,

– додав політолог.

Давидюк припускає, що нині в інтерв'ю Такера Карлсона з Дуровим вкладуть мільйони доларів для розкрутки. Так, зазначив він, працює путінська російська пропаганда.

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