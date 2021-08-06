Почему общественный резонанс возник именно на этапе сноса – в интервью в программе Екатерины Соляр "Перекрестный допрос" на 24 канале рассказала руководитель общественной организации "Город-сад", депутат Киевсовета Евгения Кулеба. Также говорили об экологии, озеленении и качестве воды в столице.

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Про "Цветы Украины"

Тема резонансная, на днях она получила огласку. Я понимаю, что вы – за решение, которое приняли. Хочется услышать вашу позицию по этому поводу.

Я вообще – за сохранение "лица" Киева и за уважение к мнению общины. Ситуация с "Цветами Украины" стала последней точкой, показательным примером. Очень хорошо сработали и местные власти.

И очень быстро.

Достаточно оперативно. И Министерство культуры. В частности, благодаря активной позиции общины. Очень быстро создали сообщество, которое называется "Спасти "Цветы Украины". Это – пример синергии и сотрудничества местной, государственной власти и общественного сектора.

Справка. 20 июня стало известно о реконструкции здания "Цветы Украины". В здании даже успели демонтировать окна и обрезали 30-летний виноград со стен. Десятки киевлян требовали сохранить здание. Однако в начале июля уже начали демонтировать "Цветы Украины". Тогда активисты сломали забор и зашли на территорию, работы были вынуждены остановить.

Почему так случилось, что дом стоял, в нем работал магазинчик, потом он съехал? Владелец имел якобы на это право, потому что здание не находилась под охраной. Он нашел себе человека, который вложит в это деньги и тут – "извини, но нет".

Не только в Киеве, во многих украинских городах работает и община, и власть в режиме "тушения пожаров". Именно поэтому это и произошло. Действительно, стояло здание. Действительно, внутри оно давно было заброшенным. Внешне – не могу так сказать. Оно было оплетено очень хорошим виноградом.



Здание "Цветы Украины" и срезанный с него виноград / Коллаж 24 канала

Это началось в тот момент, когда срезали виноград и проходили подготовительные работы. Тогда активизировалась община. У нас есть другой пример – на улице Петлюры, 29, который недавно потерял наш город. Очень показательный пример, когда объединилась община. Дом расположен в частной собственности и владелец просто решил его перестроить так, как он считал необходимым.

Мы почти с вами коллеги, у нас есть свои шоу. Мы говорим про актуальные для Киева темы – называется "Питаннячка Києва"(Вопросики Киева – перев.). Даже этот представитель застройщика пришел в эфир и пообещал привлечь общественность, экспертов, вместе обсудить концепции реконструкции этого здания. Потом, уже через 3 – 4 дня, заехала техника и начала его разрушать.

Я видела этот эфир, фотографии. Хотела сказать, что вроде бы неплохо он собирался его реконструировать – часть собирался оставить, а часть сделать стеклянной.

Знаете, плохо или хорошо – это моя классическая дискуссия с коллегами. Даже депутаты должны решать хороший или плохой проект, если речь идет об историческом здании, которое является одним из символов Киева. Такой вопрос нужно решать в экспертной среде. Так и произошло – сработал Департамент культурного наследия, Минкульт, и приняли соответствующее решение. Поэтому очень хотелось бы, чтобы такие ситуации решали системно, а мы меньше "тушили пожары".

Справка. "Цветы Украины" – модернисткое здание. Проект цветочного магазина-оранжереи победил на конкурсе в 1979 году, его автором является народный архитектор Николай Левчук. В здании был еще выставочный зал, исследовательская база, комнаты для культурно-просветительной работы, административные и складские помещения.

О доме Ивана Уткина

Почему так получается, что и Киевской мэрии, и депутатам Киева не удается спасти большое количество исторических зданий, которые сносят и искажают. Хотя городская община и активисты регулярно предупреждают, а потом здание начинают разрушать и депутаты вопят об этом. Такая история произошла с домом Уткина на улице Петлюры, 29. Там тоже за полгода было известно, что владелец собирается сносить здание и его же снесли, а реакции от депутатов не было.

Хочу прокомментировать – депутаты отреагировали.

После того, как здание снесли.

Все эти здания, к сожалению или к счастью, находятся в частной собственности. У нас рыночная экономика. В целом это такое взаимодействие владельца и представителей города. Абсолютно точно должен действовать историко-архитектурный опорный план. Должны действовать одинаковые правила для всех застройщиков.



Дом Уткина, который вызвал резонанс в обществе / Фото "Культурного наследия Киева"

Что до реакции депутатов – относительно дома Уткина зарегистрировали решение об обращении Киевсовета в суд о расторжении договора аренды с застройщиком. Я – соавтор проекта.

К сожалению, здание не спасли. Лично для меня, это огромная потеря.

Однако это пример того, что в целом происходит в Киеве. И еще один сигнал, что нужно соответствующий вопрос решать системно. Также я явяюсь соавтором проекта решения об установлении временного моратория на новое строительство в историческом ареале. Его определил генеральный план Киева.

Этот проект решения только зарегистрировали, он еще не проходил комиссию из-за каникул. Очень надеюсь, его поддержит зал. Он предусматривает запрет на новое строительство, которое нарушало геометрические формы зданий в историческом ареале Киева. Исключением является только строительство социальной инфраструктуры, дорог.

Будем надеяться, что и это решение будет действовать до принятия нового генерального плана Киева и урегулирует ситуацию, которая сейчас происходит.

Мы действительно теряем историческое "лицо" Киева постепенно.

Я очень счастлива, что есть резонанс. Благодарна общественным организациям, активистам, которые всегда на страже и помогают депутатам и представителям исполнительной власти видеть и активно реагировать на происходящее в городе.

Справка. Архитектором дома Ивана Уткина является Александр Вербицкий. Дом принадлежал купцу 2-й гильдии Ивану Яковлевичу Уткину – он продавал масляные краски. Стоит заметить, что фасад потерял много декоративных исторических элементов.

О генеральном плане

Когда у нас с генпланом разберутся? Я о нем слышу уже 5 год.

Это очень проблематичный, сложный вопрос. Недавно мэр анонсировал, кажется, на последнем пленарном сессионном заседании, что мы активно начинаем обсуждать уже в новом составе Киевсовета генеральный план и будем принимать его. Думаю, что это будет одно из самых трудных решений, которое примет Киевсовет.

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Про "дом-монстр" на Подоле

В "доме-монстре" на Подоле, который построили на улице Нижний Вал, 29 оказались несколько лишних этажей. Из-за этого не могут ввести в эксплуатацию. Говорят, что там заметили признаки жизни – якобы горит свет, кто-то живет, ходит или находится. Как с ним дело? Кажется, этот вопрос тянется несколько лет как минимум.

Не уверена. Я не видела признаков жизни. Я не уверена, что они могут быть, потому что нет сертификата на ввод в эксплуатацию этого здания. Несмотря на решение Верховного Суда Украины, который якобы обязывает ГАСИ (Государственная архитектурно-строительная инспекция – 24 канал) выдать сертификат.



"Дом-монстр" на Подоле / Фото "Энциклопедии новостроек"

В то же время пока земля не находится в аренде застройщика. Выдача такого свидетельства противоречит действующему законодательству. Даже если там и может быть свет – это однозначно незаконно, нужно вызвать полицию. Нужно фиксировать правонарушения.

Очень такой резонансный вопрос для Киева, здесь позиция городской власти очень понятна и однозначна, так как Киевсовет активно участвует в судах, связанных с "домом-монстром". Я просто считаю, что нужно убрать те 4 лишних этажа, которые называют "антисольными", мансардами. Такое интересное название.

О скандальных застройках

Эти 4 этажа – лишние. Они искажают лицо Подола. Их надо снести, очевидно. Киевская городская госадминистрация "ходит" по судам, но нельзя сказать, что она слишком активно это делает. Евгения, разве у нас было проблемой ввод здания без документов в эксплуатацию? Вспомните хотя бы историю с домами Войцеховского, которые строились без документов, оформлялись какими-то решениями суда задним числом. Разве это у нас является препятствием для скандальных застроек?

Что известно про афериста-застройщика?

Речь о скандальной афере Анатолия Войцеховского. Этот человек с 2005 года построил 40 незаконных построек в Киеве. Украинцы купили дешевые квартиры, но попали в ловушку. Застройщик подделывал документы, чем просто захватывал земельные участки. В октябре 2020 года в СМИ появилась информация, что Войцеховский скрывается от Национальной полиции Украины в Польше.

Согласна абсолютно. Удачная местная власть должна иметь монополию на определение правил в городе. В целом у меня есть позиция, что местная власть должна формировать и предлагать застройщикам приоритетные территории развития. Сейчас как это происходит? Представители застройщиков ходят по городу, ищут на картах, где бы застроить. И они определяют, они предлагают территории для развития, а не наоборот.

Скажу о важной истории для меня, об озере Вырлица. Там тоже очень активный диалог с депутатами, активистами относительно того, нужно ли застраивать зеленую зону и вообще – нужно ли уменьшать размер озера. Так вот, для меня такая ситуация не может возникать в Киеве, потому что зеленые зоны не могут застраиваться в условиях изменения климата.

Это все происходит, потому что вообще основные участки были отданы под застройку во времена Черновецкого. Задолго до нас. Получается, что и предыдущий состав Киевсовета, и текущий состав Киевсовета работает с последствиями.



Экс-мэр Киева Леонид Черновецкий / Фото LIGA.net

Важно, лично для меня, очень внимательно относиться к продлению договора аренды. Быть адвокатом проактивной позиции города, городского главы, исполнительного органа, депутатского корпуса, которые будут строить стратегию города, а не идти за застройщиками. Сейчас я очень часто вижу ситуацию, когда застройщики – девелоперы, будем так интеллигентно называть их, формируют адженду и повестку дня. Получается, что городской совет постоянно догоняет, постоянно тушит пожары.

О качестве воды в Киеве

Однако вы работаете в депутатской комиссии по вопросам экологии. В этом конкретном случае с попыткой застроить часть озера в Вырлице, эта депутатская комиссия имеет решающее право и полномочия для того, чтобы остановить застройку озера. Почему так происходит, что до сих пор депутатская комиссия по вопросам экологии не остановила застройку озера в Вырлице? Кто конкретно этому мешает?

Когда я не была депутатом, то тоже считала, что есть комиссия, конкретный человек, который может все остановить. На самом деле депутатов – 120, а также городской глава. Решение принимают депутаты большинством голосов. Исходя из регламента Киевсовета, с молчаливого согласия любой проект решений может пройти любую комиссию без рассмотрения, просто с молчаливого согласия ... Решение принимают в зале, большинством голосов, поэтому я бы не переводила ответственность на земельную, бюджетную или экологическую комиссию.

Конечно, я не просто работаю в постоянной комиссии по экологической политике, я там еще и секретарь. То есть, есть еще такая условно руководящая должность. Конечно, мне хочется, чтобы экологическая комиссия думала и заботилась исключительно о сохранении зеленых зон, о вопросах состояния воздуха и воды в Киеве.

К слову На Нивках посреди тротуара образовался гейзер: видео

Например, для меня был сюрприз и абсолютно недопустимая ситуация, когда "Киевводоканал" на своих страницах в соцсетях публиковал (информацию – 24 канал) о том, что нужно пить воду из крана, а не бутилированную воду. В то же время есть понятные, конкретные отчеты о европейских стандартах. Здесь не только о Киеве речь. Вообще – украинская вода в украинских городах – техническая. Ее вообще нельзя употреблять.

Надо ставить этот вопрос к каждому депутату и депутата Киевсовета. И здесь не имеет значения, в какой комиссии ты работаешь. Любой депутат может заниматься и заниматься любыми вопросами. И, к сожалению или к счастью, решения принимаются большинством.

Однако вы же при этом являетесь и общественной активисткой. От вас еще и с этой стороны ждут что-то. Многие вас знают, помнят, поэтому вы еще можете постом в фейсбуке собрать общественность, которая поможет депутатам увидеть проблему там, где ее еще не видно.

Могу. В то же время заметна деятельность реакционная и революционная, назовем так. В то же время у меня были и есть проявления общественного активизма и очень устойчивой позиции, я еще возглавляю ОО "Город-сад". Мы уже почти 8 лет работаем по всей Украине. Сотрудничаем с представителями местной власти, с местными общинами. Вместе проектирует парки, скверы. Реализуем образовательные, художественные проекты.

Я верю в стойкость институтов и систем. Очень хотелось бы, чтобы эти разрозненные общественные активисты объединялись, формировались какие-то системы, которые будут работать, показывать результат и влиять на местную политику. Не 1, 2, 3 года, пока нужно "тушить пожар", а и через 100 и 200 лет.

Про загрязненные водоемы Киева, экологическую стратегию и озеленение столицы – читайте во второй части интервью уже скоро на сайте 24 канала.