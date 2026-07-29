Об этом он рассказал в интервью "Украинской правде".

Что Федоров рассказал о своем увольнении?

Федоров подчеркнул, что не хочет делать никаких предположений относительно мотивов такого кадрового решения и возможного выбора между ним и Александром Сырским, который был главнокомандующим.

Думаю, нужно спросить у президента, почему. Я очень не хочу, чтобы это выглядело так, будто после событий мы пытаемся что-то домыслить, найти какую-то причину. Чтобы это не выглядело как борьба за возвращение на должность ради самого возвращения,

– сказал он.

Также экс-министр опроверг предположение о том, что он якобы поставил властям ультиматум. По словам Федорова, по завершении работы правительства он покинул пост вместе с другими министрами. После этого прошли акции протеста, а затем ему предложили несколько вариантов дальнейшей работы.

Я не ставил никакого ультиматума. Мне предложили должности, я сказал: "Нет, спасибо, я буду работать в другом поле". Если же я нужен для реализации видения войны, тогда как министр обороны я смогу это продолжить и достичь декларируемого результата,

– отметил он.

Федоров объяснил, что отказался от предложенных должностей из-за собственного видения эффективного государственного управления. Он подчеркнул, что считает себя менеджером, способным строить систему и достигать конкретных результатов, а не занимать формальную должность без реальных полномочий.