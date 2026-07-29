Про це він розповів в інтерв'ю "Українській правді".

Що Федоров розповів про своє звільнення?

Федоров наголосив, що не хоче робити жодних припущень щодо мотивів такого кадрового рішення та можливого вибору між ним та Олександром Сирським, який був головнокомандувачем.

Думаю, потрібно запитати президента, чому. Я дуже не хочу, щоб це виглядало, нібито після подій ми намагаємося домислити щось, знайти якусь причину. Щоб це не виглядало як боротьба за повернення на посаду заради того, щоб повернутися на посаду,

– сказав він.

Також ексміністр спростував припущення про те, що він нібито поставив владі ультиматум. За словами Федорова, після завершення роботи уряду він залишив посаду разом з іншими міністрами. Після цього відбулися акції протесту, а згодом йому запропонували кілька варіантів подальшої роботи.

Я не ставив ніякого ультиматуму. Мені запропонували посади, я сказав: "Ні, дякую, я буду працювати в іншому полі". Якщо ж я потрібен для реалізації візії війни, тоді як міністр оборони я зможу це продовжити і досягнути результату, який декларував,

– зазначив він.

Федоров пояснив, що відмовився від запропонованих посад через власне бачення ефективного державного управління. Він підкреслив, що вважає себе менеджером, який здатний будувати систему та досягати конкретних результатів, а не обіймати формальну посаду без реальних повноважень.