Украина получит пятно на репутации, – интервью с Янченко об окружении Порошенко и рейдерстве

Крайняя рабочая неделя нардепов перед летними каникулами наступила, и они пытаются проголосовать за максимальное количество законопроектов, назначили даже внеочередные заседания. Правда, не обошлось и без конфликтов в Верховной Раде.

В интервью заместитель председателя фракции "Слуга народа" Галина Янченко рассказала о законах касательно моряков, территориальной обороны и против рейдерства. Кроме того, она прокомментировала нападение на Никиту Потураева и скандал вокруг окружения Петра Порошенко.

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О рынке земли

1 июля произошла довольно странная ситуация с активисткой. Ирма Крат сорвала брифинг народных депутатов от фракции "Слуга народа", в частности, она пыталась ударить и сказала, что таки "попала" в Никиту Потураева, потом еще замахивалась на него сумкой. Что вообще произошло и как решили ситуацию?

Нет, я об этом инциденте ничего не знаю. Надеюсь, что Никита Потураев вел себя как настоящий джентельмен и этой активистке ответил, но словесно, скажем так, а не физически, как она.

Собственно, вопрос был относительно рынка земли, который с 1 июля заработал открыто. Я так понимаю, что главная претензия была и к Потураеву, и к "слуге народа", и к журналистам, которые, как она сказала, молчат потому, что рынок земли заработал, а президент не выполнил своих обещаний и все иностранцы скупят нашу землю . Есть ли вам, что оппонировать в этом случае?

Да, на самом деле я бы хотела поблагодарить всех, кто решил занимать такую ​​позицию – на русском это будет "созидание" – то есть помощи, творчества и сотрудничества. В частности, хотела бы поблагодарить Нотариальную палату Украины, они сегодня (1 июля – 4 канал) делают такой марафон: отвечают на вопросы нотариусов, граждан об открытии рынка земли, по оформлению сделок по рынку земли. А от Министерства юстиции у нас даже есть первая информация, первый отчет и статистика, сегодня (1 июля – 24 канал) было уже заключено 33 сделки. Это не массовая история.

Но это хорошо?

Это хорошо, потому что хоть что-то начало происходить. Но это не массовая история, это означает, что не приедут сюда иностранцы, пока по крайней мере, с чемоданами денег и не скупят всю нашу родную мать Украину, как говорила оппозиция. То есть такой нормальный, постепенный процесс.

33 сделки... Пока о них неизвестно, кто, что и кому?

Я думаю, что скорее всего, это маленькие сделки. Напомню, что мы в законодательстве прописали возможность для тех, кто арендует землю, права первоочередного выкупа. Поэтому я думаю, что скорее всего, это были примерно такого плана соглашения.

Интервью с Галиной Янченко: смотрите видео 24 канала

О законе касательно рейдерства

Также был принят и законопроект о рейдерстве в агробизнесе, вашего авторства в частности. Расскажите о нем, что он прошел для того, чтобы попасть в Раду и что он предусматривает?

Кстати, здесь тоже хочу сказать, что я очень благодарна Верховной Раде. У меня сегодня такой день благодарности, потому что действительно, день получился классный. За антирейдерский законопроект проголосовали 308 депутатов, хотя нужно минимум 226. То есть мы видим, что сегодня (1 июля – 24 канал) Верховная Рада себя довольно конструктивно вела. Народные депутаты поддерживали большинство законопроектов, которые были вынесены в повестку дня. И не потому, что это последняя, а на самом деле предпоследняя пленарная неделя, а потому что действительно была очень правильно и грамотно сформирована повестка дня. Это были законопроекты, которые давно назрели, актуальные, которые нужно было принять и поэтому, в принципе, часть законопроектов принималась всеми фракциями. В частности, законопроект моего авторства, №3783, это второй законопроект из пакета антирейдерских реформ, который предложила парламентская спецкомиссия по вопросам защиты прав инвесторов.

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Эта парламентская спецкомиссия, я ее возглавляю, уже год работает в парламенте, она показала себя как действенный инструмент. Мы занимаемся двумя направлениями, первый – это рассмотрение заявлений или жалоб от бизнеса, это преимущественно резонансные дела, которые могли "висеть" нерешенными 10 – 12 лет. Мы за год решили 6 таких крупных резонансных дел по рейдерству, спорах с налоговой, с генеральной прокуратурой и тому подобное. Второе направление – это как раз законотворчество и наши законопроекты мы пишем на основе тех жалоб от бизнеса.

Мы берем каждую жалобу, каждую проблему, с которой к нам обращаются инвесторы, разбираем их буквально по молекулам, пытаемся понять, почему вообще произошел этот конфликт, в чем суть проблемы, нужно ли изменить законодательство, или это не совершенство подзаконных актов, то есть то, что Кабмин принимает, или у нас просто проблема с человеческим фактором, то есть конкретные чиновники нарушают закон. На основе этих обращений мы как парламентская спецкомиссия по вопросам защиты прав инвесторов предложили 6 законопроектов, 2 законопроекта на этой неделе Верховная Рада приняла в первом чтении – более 300 голосов. Поэтому двигаемся в правильном направлении.

Антирейдерский законопроект №3783 ужесточающий наказание за рейдерские действия, попытки захватить, зарейдерить чужие предприятия, правильно?

Зарейдерить на самом деле что угодно: предприятия, землю, собственность, недвижимость и так далее. На самом деле там предусматривается наказание, существенное повышение наказания за действия, связанные с рейдерскими захватами: подделку документов, печатей, незаконное вмешательство в работу реестров, то есть это как раз те действия, которые сопровождаются рейдерскими захватами.



Галина Янченко: "Законопроекты мы пишем на основе жалоб от бизнеса" / Фото 24 канала

О нереформированной Нацполиции

Ключевые статьи Уголовного кодекса, под которые подпадает рейдерство, в частности, это подделка документов, препятствование хозяйственной деятельности, противозаконное завладение имуществом – все это подпадает под расследование, в компетенцию какого правоохранительного органа? Национальной полиции?

Не только, не обязательно. У нас есть не менее чем 3 правоохранительных органа, которые могут расследовать действия, связанные с коррупцией.

Не говорится о коррупции. Говорится о завладении имуществом. Это компетенция Национальной полиции.

Это же зависит на самом деле от того, кто является субъектом преступления. Если это, например, должностное лицо, то у нас есть ГБР или НАБУ, которое так же может расследовать (преступление – 24 канал). Если говорится о расследовании преступлений, совершенных просто физическими или юридическими лицами, то это в основном Национальная полиция. То есть не менее чем 3 органа.

Бандиты подкупили нотариуса, зарейдерили фермерское хозяйство – так в основном происходит рейдерство в Украине. Следовательно, это компетенция Национальной полиции. Вы усиливаете наказание за эти правонарушения, одновременно у нас не реформирована Нацполиция. Вы можете ввести хоть расстрел, смертную казнь за рейдерство, но пока у нас не реформированная Нацполиция, пока у нас сидят продажные следователи – никаких изменений по существу не будет.

Я правильно понимаю, что вы считаете, что переаттестация полиции не произошла?

Переаттестация полиции – это самый большой анекдот в современной новейшей истории Украины. Сколько старых милиционеров переатестовались в новую полицию? Какой процент?

Я не готова вам ответить, но хочу сказать, что вопрос мы должны ставить тем людям, которые писали законодательство и "подзаконку", по которой произошла такая провальная переаттестация. Потому что такие действия реально убивают веру общества в реформы. На самом деле это то, с чем нам сейчас приходится иметь дело и бороться – вернуть веру в реформы, веру в то, что в Украине что-то может измениться.

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Пока у нас не реформированная Национальная полиция, которая должна прежде всего расследовать действия рейдеров, ни одно усиление, наказание в любых законопроектах не решит проблему. Сколько фермерских хозяйств захватывают всей страной? Под Киевом захватили, зарейдерили недавно рынок "Столичный", на котором продают сельскохозяйственную продукцию. Вы знаете об этой истории?

Я слышала.

Вы слышали об этой истории. Вы знаете о том, что у тогдашних владельцев этот рынок банально просто "отжали" на глазах у всей страны. Я не хочу оправдывать бывших владельцев. Они связаны с министром сельского хозяйства Присяжнюком и Юрием Енакиевским. Но если хотели сменить владельца, то надо было по процедуре спецконфискаций рынок "Столичный" передать в управление АРМА, передать в государственную собственность. Затем его продать. Зато вы знаете, с кем связаны новые владельцы, которые "отжали" этот рынок и сейчас им владеют? С вашим однопартийцем Николаем Тищенко.

Нет, эта информация мне неизвестна.

О законе про моряков

Тищенко снова отличился – снова потасовка с коллегой Александром Куницким, якобы они "не поделили моряков". Что произошло на самом деле? Насколько это нормально, что депутаты "дерутся" в Раде?

У вас есть какие-то вопросы ко мне или к моему поведению? Это вопрос риторический, я надеюсь, что у вас ко мне таких вопросов нет. Если говорить о моряках, то я не знаю, что происходило "за кулисами", в кулуарах, в личном общении.

По информации Александра Дубинского, нардепы Николай Тищенко и Александр Куницкий 29 июня подрались в помещении Верховной Рады . Причиной нападения якобы были разоблачительные материалы по схемам поборов с моряков. Однако Тищенко убеждал, что драки не было.

Но принятие законопроекта о моряках – это реальная победа. Победа не потому, что этого очень долго ждали моряки, все их семьи, на самом деле все регионы и районы, которые расположены в Одесской, Николаевской областях, где они сконцентрированы. Это была действительно победа парламентаризма. Потому что законопроект приняли только за полчаса за основу и в целом. Этот законопроект фактически делает невозможными коррупционные действия, с которыми сталкивались моряки, когда у них требовали какие-то дополнительные деньги. Кое-где это могло быть до тысячи гривен за продление их документов, паспортов моряков и тому подобное.

Какую сумму? Говорилось о 5 тысячах долларов в среднем.

Видите, даже еще больше. Наверное, от тысячи. Там были разные взятки. Это страшная история, потому что это целый кластер людей, которые длительное время страдали от коррупции. Буквально благодаря работе Верховной Рады, благодаря работе моих коллег из Антикоррупционного комитета ВР я очень надеюсь, что эти люди смогут работать спокойно.

Это на самом деле люди, которые привозят в Украину наличность, валютную наличность, которые обеспечивают свою семью, которые покупают различные товары в своих городах. То есть таких людей, как и вообще бизнес, я думаю, что нам надо носить на руках и создавать все условия, чтобы они могли только работать и жить счастливо в Украине, а не ехать за границу.

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Примерно в январе 2021 года начались первые массовые протесты, когда моряки начали выходить и заявлять об этой проблеме. Понятно, что проблема появилась гораздо раньше, но это была точка невозврата. Просто законопроектом отменить экзамены – решение проблемы? Почему не могли проголосовать за него несколько лет назад?

Почему не могли проголосовать 10 лет назад или 5 лет назад? Потому что когда смогли, тогда и проголосовали. Слава Богу, что этот законопроект набрал достаточное количество голосов, чтобы сейчас стать законом.

Разрешится ли проблема?

Посмотрим, я надеюсь, что да.



Галина Янченко: "Принятие законопроекта о моряках – это реальная победа" / Пресс-служба "Слуги народа"

Сказать вам, почему не могли проголосовать за закон об отмене переаттестации моряков? Потому что по приблизительным подсчетам 40 – 50 миллионов долларов ежегодно с моряков снимали работники этого государственного агентства, которое занимается переаттестацией и передавали эту наличность на гору, к руководству Министерства инфраструктуры. 40 – 50 миллионов долларов, которые теперь кто-то недополучит.

Которые теперь останутся у моряков и их семей, и Слава Богу.

О территориальной обороне

На этой неделе проголосовали за законопроект о территориальной обороне. Он также "пролежал" достаточно долго. Почему с ним так тянули? Главный вопрос оружия так и не решили?

С этим законопроектом точно тянули очень долго. Потому что он был актуален еще в 2014 – 2015 годах, точно не в 2021 году. Я знаю, что этим законопроектом лично занимался глава оборонного комитета Александр Завитневич. У него даже были горячие дискуссии относительно ускорения подготовки этого законопроекта с коллегами исполнительной вертикали.

Слава Богу, еще одна победа, которой можем порадоваться. Насчет оружия я не готова ответить, не вникала слишком глубоко в историю вопроса. Но знаю, что действительно это могло быть, скажем так, одним из либеральных способов узаконить ношение оружия. Я думаю, что это могло бы быть хорошее решение, когда это оружие было бы узаконено именно для представителей территориальной обороны.

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В то же время вопрос был дискуссионным. Я знаю, что в Верховной Раде все же остается большое количество людей и депутатов, против узаконивания оружия. Есть вопросы к культуре владения оружием в Украине. Большое количество, к сожалению, сегодня и убийств и нанесения тяжких телесных (повреждений – 24 канал), "отражается" через различные бытовые ссоры. Одна история, когда в ссору "идут" кулаки или просто какие-то бытовые предметы, и совсем другая история, когда в эту ссору вовлечено огнестрельное оружие.

О Sky Mall

Расскажите, пожалуйста, об истории с торговым центром Sky Mall. Там экс-владелец – эстонский бизнесмен – у которого отняли этот центр приближенные к Порошенко люди, собирается судиться. Он хочет отсудить 750 миллионов долларов компенсации. Что вы на это скажете?

К сожалению, это правда. Это дело было на контроле у парламентской спецкомиссии по вопросам защиты прав инвесторов, которую я возглавляю. Дело было на контроле с лета 2020 года. Оно очень длинное и длится 8 – 10 лет. Его расследовали во времена Порошенко, ведь там в коррупции было задействовано его ближайшее окружение.



Янченко прокомментировала дело в отношении Sky Mall / Фото 24 канала

У инвестора лопнуло терпение. Он решил судиться с государством Украины насчет того, что оно не расследовало факты рейдерства и не вернуло инвестору его собственность. Примерно 2 месяца назад инвестор подал в Вашингтонский суд иск, в котором просит Украину возместить ему убытки в сумме 750 миллионов долларов. Это означает, что за коррупцию в окружении Порошенко заплатит каждый украинец. Мы с вами, которые не причастны к этим злодеяниям, будем вынуждены тоже заплатить, если Украина проиграет этот международный арбитраж.

Это также означает, что Украина получит огромное пятно на репутации и уничтожит инвестиционный имидж. Сейчас я нахожусь в тесной коммуникации с Министерством юстиции. Оно предложило мне и еще ряду коллег из парламентской спецкомиссии войти в группу, которая должна попытаться урегулировать этот вопрос.

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На урегулирование вопроса есть 6 месяцев. Я считаю, что у Украины есть шанс не допустить начала международного арбитража. Сделать это очень просто – надо вручить подозрения всем фигурантам рейдерского захвата Sky Mall. Фамилии – известные, о них знают в Офисе генпрокурора, поэтому я буду предлагать министру юстиции собрать круглый стол, совещание с присутствием правоохранительных органов и Офиса генпрокуратуры, чтобы сдвинуть это расследование с мертвой точки.

Назовем эти фамилии. Тем более, и президент Зеленский, и вы, как представитель его политсилы, уже более 2 лет у власти. Однако Александр Грановский – экс-нардеп от блока Порошенко – и его бизнес-партнер Андрей Адамовский, который обоснованно подозревается в рейдерском захвате этого торгового центра – они до сих пор не получили подозрения и не объявлены в розыск. Грановский проживает в Израиле, но Адамовский якобы часто бывает в Украине. До сих пор никто из прокуроров или детективов Антикоррупционного бюро к ним не пришел. Почему?

Хороший вопрос. Я думаю, что это ошибка, которая должна быть исправлена.

Подождем еще до одной весны, когда, возможно, состоятся посадки.

Я надеюсь, что нет, потому что у нас нет на это времени.

И у нас нет лишних 750 миллионов долларов. Нам бы не очень хотелось их платить из Государственного бюджета за бандитизм окружения Порошенко.

Абсолютно.

О деолигархизации, антикоррупционной стратегии и большой приватизации – читайте позже во второй части интервью с Галиной Янченко.