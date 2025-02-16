"Друг, нам нужна твоя помощь": интервью с "Сиднеем" добровольцем и разведчиком "Азова"

"Сидней" – разведчик первой группы во взводе разведки 2-го батальона бригады "Азов". Осенью 2024 года парень добровольно вступил в армию, будучи айтишником.

"Сидней", а также его собратья "Хищник" и "Фиш", были спикерами на спецмероприятии в Киеве 8 февраля, где рассказывали о службе в разведке и показывали лучшие моменты со своих камер GoPro. Так, военные сделали анализ своих выходов, показали, как выполняют боевые задачи, рассказали об особенностях современной войны, использовании дронов, о важности брать врага в плен и многом другом.

Как отметили бойцы, в их подразделении царит теплая и дружеская атмосфера. Люди, которые когда-то спокойно занимались будничными делами в тылу, некоторые совсем недавно, теперь должны доверять свою жизнь друг другу. Каждый из них имеет свою историю, мечту, личную жизнь и мотивацию пойти в армию. Одну из таких историй мы услышали от "Сиднея", который мечтает побывать в своем родном Крыму, когда тот снова будет в составе Украины.

Что побудило парня, который работал бизнес-аналитиком, добровольно присоединиться к армии, как отреагировали родные, в чем заключается работа разведчика в "Азове" и как происходит взятие врага в плен – об этом и не только читайте в интервью "Сиднея" 24 Каналу.

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Как "Сидней" присоединился к армии

Чем вы занимались и кем были в гражданской жизни?

Перед тем, как попасть и присоединиться к армии, я работал бизнес-аналитиком в стартапе. Это предполагало много коммуникаций, работы с документацией, с разработчиками.

А как попали в армию и долго ли колебались?

Я довольно долго думал о вступлении в армию. Эти мысли возникли у меня с самого начала полномасштабного вторжения. Мне пришлось пройти долгую трансформацию, чтобы понять, что это мой долг. Желание защитить Родину, дом, друзей и родных во мне оказалось сильнее, чем страх, который меня сдерживал от этого.

В конце концов это было мое добровольное решение. Перед его принятием я даже на некоторое время переехал в другой город, чтобы ограничить себя от общения с друзьями и родными, которые переживают за меня. Хотя в целом родные не были против. Они к этому отнеслись максимально спокойно, с пониманием. Потому что это мое решение. Я хотел этого сам. Конечно, они переживают, беспокоятся, но мы поддерживаем связь и я стараюсь их успокоить.

А вообще, я родился в Крыму. И мне хотелось бы когда-то там побывать, когда полуостров снова будет именно в составе Украины, а не в оккупации.

Почему выбрали именно бригаду "Азов"?

Вариантов вообще много, ведь много бригад проводит рекрутинговые наборы, постоянно пытаются привлечь в армию новых людей.

Почему именно "Азов"? Потому что здесь добровольцы. То есть это мотивированные люди, которые постоянно думают о своей безопасности и безопасности окружающих. Беспокоятся о подготовке, обеспечения. Мы максимально стараемся уберечь личный состав. Для нас люди важнее любой техники.

Есть ли у вас совет для людей, которые колеблются и не знают, чем могут быть полезны в армии и какое подразделение выбрать?

Когда я шел в "Азов", то еще не знал, на какую должность пойду. Я не знал, что это будет разведка и что у меня получится именно сюда попасть. Я просто был на курсе базовой подготовки. Там предоставляют очень много полезных материалов, тренируют. В общем в бригаде очень хорошая подготовка.

Уже во время этих тренировок начинаешь понимать, кто ты есть, что больше подходит именно тебе. Наши "азовские" инструкторы смотрят на человека и под конец курса уже предлагают что-то. Поэтому во время подготовки я узнал, на что способен в полной мере.

Смотрите видео о пути "Сиднея" в "Азове":

Каким был первый боевой выход и опыт бойца в армии

Как у вас прошел первый боевой выход на задание?

Это было как вчера, хотя на самом деле – более 3 месяцев назад. Я мог бы сказать, что это довольно свежее воспоминание, но за последние 1,5 месяца было так много выходов каждый день, что он уже немного замылен.

О первом выходе могу сказать, что, конечно, я переживал. Он был довольно легкий на взгляд опытных бойцов. Это было для того, чтобы я на практике увидел, как я себя чувствую в поле, как реагирую на взрывы. Пока это не попробуешь – никогда не узнаешь.

Но все прошло очень хорошо, было много ярких эмоций. Я понял, что мне это подходит, я не пугаюсь и не впадаю в ступор каждую минуту.

Как разведчики "Азова" взяли в плен российских военных

За последний месяц во время операций вам удалось взять много пленных. Как это происходило и как вы с ними взаимодействовали?

Когда мы берем их в плен, нам нужно полностью осмотреть их. Мы должны понять, что для нас это безопасно. После этого отвести в укрытие, обязательно допросить, получить полезную информацию и после этого уехать.

Мы постоянно с ними разговариваем, поддерживаем контакт. Через некоторое время пленные привыкают к нам, ведут себя спокойно и уверенно, потому что видят, как адекватно мы к ним относимся. Хотя мне их не жалко. Они сами виноваты в том, что прошли сюда.

Те, которые сдаются в плен, совсем не мотивированы. Они рассказывают одну и ту же историю, что приехали сюда за деньгами, не хотят никого убивать и все такое.

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Почему для "Азова" так важно брать пленных? Вы стараетесь всегда их брать, если есть возможность?

Если у нас налаживается голосовой контакт с противником, первое, что мы делаем – всегда предлагаем, чтобы он сдался в плен. Хотя с другой стороны это и опасно для нас, потому что становится еще больше людей, которых надо вывезти и с которыми надо работать.

Но, как всем известно, в российском плену сейчас находятся очень много "азовцев" и мы хотим вернуть их домой. Поэтому при любой возможности берем пленных, чтобы на обменах были большие шансы вернуть как можно больше наших собратьев.

Как военные живут вне боевых задач

Что помогает вам отвлекаться, расслабляться между задачами?

В общем это довольно будничные дела, потому что, когда мы не на задании, у нас есть быт. Мы живем все под одной крышей. Делаем какие-то элементарные вещи вместе, например можем пожарить мясо, вкусно поужинать, узнать больше друг о друге, смеяться с наших локальных шуток.

В подразделении царит братская атмосфера. Это все, пожалуй, отличие мотивированных людей. Они понимают, что во время военной службы полностью доверяют свою жизнь собратьям и как-то их недолюбливать даже нет выбора.

"Если не хочет там быть, то и не будет": как привлечь людей в армию

Насколько, по вашему мнению, большая пропасть между гражданским и военным? Может ли гражданский понять, что видел и пережил военный?

Я считаю, что есть довольно большая пропасть между людьми, которые вообще не касаются войны и военными. Хотя это глупо говорить, потому что сейчас почти каждый как-то причастен к этому и вообще я присоединился к армии, чтобы люди спокойно жили свою гражданскую жизнь.

Однако также надо всем понять, что нам бывает очень трудно и мы нуждаемся в помощи в виде человеческих ресурсов.

А как государство может улучшить мобилизацию? Как привлечь больше молодых людей в армию на третий год полномасштабной войны?

Мне кажется, если человек сам не поймет, что он должен пойти в армию и что-то делать, то никто ему это не вобьет в голову силой. Главное – чтобы люди действительно поняли, что в стране идет война. Нужно освещать проблемы, которые у нас существуют, и показывать людям последствия.

Если человек не хочет служить, то он и не будет. Он найдет варианты сбежать, дать где-то денег, чтобы избежать этого. Он только будет разрушать нашу страну и нацию изнутри.

Если бы вы могли обратиться к военнообязанному, который хочет служить, но боится, очень колеблется. Что бы вы ему сказали?

Я бы сказал: "Друг, нам нужна твоя помощь".

Обратите внимание! Бригада "Азов" по традиции проводит лекции и практические занятия для гражданских в разных городах Украины. На них военные делятся своим опытом и отвечают на вопросы гражданских, в том числе и тех, кто еще раздумывает над тем, чтобы участвовать в рядах Сил обороны или просто интересуется военным делом.



Анонсы подобных мероприятий с военными в разных городах Украины "Азов" публикует в социальных сетях, а желающие стать частью бригады могут подать анкету по ссылке.

Кстати, после спецмероприятия в Киеве, на котором выступал "Сидней", его собрат, молодой боец-разведчик "Фиш" произнес речь, поблагодарив всех гражданских за их постоянную помощь армии. В конце он позвал свою девушку, признался ей в любви и сделал предложение. Она сказала: "Да".