Об этом 24 Каналу заявил российский правозащитник Марк Фейгин. Он добавил, что обнародованная им информация о Путине является лишь частью того, что он сообщил спецслужбам Запада.

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Западные спецслужбы получили ценную информацию

Фейгин считает, что Каракулов находится в США под наблюдением западных спецслужб. Чтобы получить политическое убежище, ему пришлось передать много ценной информации о Путине. В России же против него возбудили уголовное дело о государственной измене.

"Из того, что мы услышали, это, скорее всего, правдивая информация, ведь она имеет подтверждение из других источников и о многих вещах мы уже давно догадывались. То, что Путин не пользуется телефоном, получает информацию на бумаге, имитирует бурную деятельность. Я об этом в интервью говорил: в Кремле специально включают свет и поднимают флаг, будто Путин сидит и до ночи работает, а он на самом деле все это время находится в Сочи", – рассказал Фейгин.

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По его словам, если информация о том, что перед встречей с Путиным все должны пройти двухнедельный карантин является правдой, возникает логический вопрос: кто же на самом деле ездил в Мариуполь.

"По моему мнению, в этом интервью он рассказал лишь то, что ему разрешили. Он же был в подразделении обеспечения связи – это очень важная и ценная информация. Мы получили информацию, которая раньше нуждалась в подтверждении и узнали много нового", – добавил Фейгин.

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