Про це 24 Каналу заявив російський правозахисник Марк Фейгін. Він додав, що оприлюднена ним інформація про Путіна є лише частиною того, що він повідомив спецслужбам Заходу.
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Західні спецслужби отримали цінну інформацію
Фейгін вважає, що Каракулов перебуває в США під наглядом західних спецслужб. Щоб отримати політичний притулок йому довелось передати багато цінної інформації про Путіна. В Росії ж на нього завели кримінальну справу про державну зраду.
"З того, що ми почули, це скоріш за все правдива інформація, адже вона має підтвердження з інших джерел та й про багато речей ми вже давно здогадувались. Те, що Путін не користується телефоном, отримує інформацію на папері, імітує бурхливу діяльність. Я про це в інтерв’ю говорив: в Кремлі спеціально вмикають світло та підіймають стяг, ніби Путін сидить і до ночі працює, а він насправді весь цей час перебуває в Сочі", – розповів Фейгін.
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За його словами, якщо інформація про те, що перед зустріччю з Путіним всі мають пройти двотижневий карантин є правдою, то виникає логічне питання: хто ж насправді їздив у Маріуполь.
"На мою думку, у цьому інтерв’ю він розповів лише те, що йому дозволили. Він же був у підрозділі забезпечення зв’язку – це дуже важлива і цінна інформація. Ми отримали інформацію, яка раніше потребувала підтвердження і дізнались багато нового", – додав Фейгін.
Інтерв’ю колишній капітан ФСО Гліба Каракулова: головне
- Каракулов розповів, що за весь час роботи на російського диктатора жодного разу не бачив його з мобільним телефоном. Окрім того, російський диктатор не користується й інтернетом.
- Спецслужби приносять йому "секретні течки", де інформація подається у друкованому вигляді. Путін також дивиться телевізор, але лише російське телебачення.