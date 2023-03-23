Пролить свет на ситуацию во время брифинга решил заместитель начальника штаба Командования ДШВ ВСУ полковник Виктор Люльчак. Он отметил, что командир батальона не может видеть и знать все, передает 24 Канал.

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Комбат ответственен за свой батальон

Командир батальона – он только один элемент бригады, он видит, что творится только в батальоне. Не видит, что делается полностью в бригаде. Частично знает задачу соседей и задачи некоторых подразделений, оказывающих ему помощь. Да, там тяжело на переднем крае. Все напряжены,

– подчеркнул Люльчак.

Он также отметил, что "Купол" перед тем как давать соответствующее интервью не получил необходимых разрешений. По словам Люльчака, нужно было хотя бы спросить у командира бригады. В то же время он отметил, что мнение, которое комбат озвучил, общаясь с журналистами, субъективно. А о самом военном отзывался только положительно.

Люльчак заметил, что "Купол" – хороший командир. И что фактически благодаря ему и другим военным Макаров в Киевской области устоял.

Батальон – это только инструмент. А планирование осуществляется верхними штабами и помогает выполнить задачи подразделения,

– подчеркнул заместитель начальника штаба.

Он добавил, что "Купол" не только отлично выполнял задачи на окраинах Макарова, но и на Херсонском направлении и в Соледаре.

Что известно о новой должности "Купола"

Люльчак заметил, что за каждым командиром в командовании ДШВ следят. И у каждого из них есть возможность расти. К примеру, те, кто был командиром роты в 2014 году, стал командиром бригады. То же касается "Купола", добавил заместитель начальника штаба.

Заметим, что после интервью "Купола" был назначен на новую должность. В ДШВ подчеркивают, что она равнозначна той, которая была у комбата. И что теперь он сможет передавать свой опыт военнослужащим, которые будут приходить в учебный центр для получения знаний.

Командира ведем. Сейчас он овладеет этой должностью. Следующей его должностью может быть начальник штаба бригады, заместитель начальника штаба бригады, а может и командир бригады,

– подчеркнул Люльчак.

"Купол" озвучивал только свое мнение

Командир батальона накануне прокомментировал ситуацию. Он отметил, что в издании опубликована лишь часть того, что он сказал. А сам разговор с журналистами The Washington Post происходил тогда, когда велись ожесточенные бои.

Итак, признает "Купол", тогда эмоции возобладали. В то же время, подчеркивает комбат, он делился исключительно субъективным мнением. Это его видение ситуации на фронте, а не позициях военного руководства ДШВ, добавил он.