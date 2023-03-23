Пролити світло на ситуацію під час брифінгу вирішив заступник начальника штабу Командування ДШВ ЗСУ полковник Віктор Люльчак. Він наголосив на тому, що командир батальйону не може бачити та знати все, передає 24 Канал.

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Комбат відповідальний за свій батальйон

Командир батальйону – він лише один елемент бригади, він бачить, що твориться тільки в батальйоні. Не бачить, що робиться повністю в бригаді. Частково знає задачу сусідів і задачі деяких підрозділів, які надають йому допомогу. Так, там важко на передньому краю. Усі напружені,

– підкреслив Люльчак.

Він також зазначив, що "Купол" перед тим як давати відповідне інтерв'ю не отримав необхідних дозволів. За словами Люльчака, потрібно було б бодай спитати у командира бригади. Водночас він зауважив, що думка, яку комбат озвучив, спілкуючись з журналістами, суб'єктивна. А про самого військового відгукувався лише позитивно.

Люльчак зауважив, що "Купол" – хороший командир. І що фактично завдяки йому та іншим військовим Макарів на Київщині встояв.

Батальйон – це лише інструмент. А планування здійснюється верхніми штабами та допомагає виконати завдання підрозділу,

– підкреслив заступник начальника штабу.

Він додав, що "Купол" не лише чудово виконував завдання на околицях Макарова, а й на Херсонському напрямку та в Соледарі.

Що відомо про нову посаду "Купола"

Люльчак зауважив, що за кожним командиром у командуванні ДШВ слідкують. І кожен з них має можливість рости. Наприклад, ті, хто був командиром роти у 2014 році, став командиром бригади. Те ж стосується "Купола", додав заступник начальника штабу.

Зауважимо, що після інтерв'ю "Купола" призначили на нову посаду. У ДШВ наголошують на тому, що вона рівнозначна тій, яка була у комбата. І що тепер він матиме можливість передавати свій досвід військовослужбовцям, котрі приходитимуть до навчального центру для здобуття знань.

Командира ведемо. Зараз він опанує цю посаду. Наступна його посада може бути начальник штаба бригади, заступник начальника штаба бригади, а може і командир бригади,

– підкреслив Люльчак.

"Купол" озвучував лише свою думку

Командир батальйону напередодні прокоментував ситуацію. Він зауважив, що у виданні опублікували лише частину того, що він сказав. А сама розмова з журналістами The Washington Post відбувалася тоді, коли велися запеклі бої.

Тож, визнає "Купол", тоді емоції взяли гору. Водночас, підкреслює комбат, він ділився винятково суб'єктивною думкою. Це його бачення ситуації на фронті, а не позиціях військового керівництва ДШВ, наголосив він.