Комбат наголосив, що був шокований, коли побачив опубліковане інтерв'ю. За словами "Купола" на шпальти видання потрапила лише частина того, що він говорив.

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Окрім того, комбат додав, що розмовляв з The Washington Post у той час, коли тривали дуже важкі бої. "Купол" визнає, що дозволив собі зайві емоції. Водночас він наголошує, що озвучив виключно свою суб'єктивну думку.

Моє бачення. А не офіційна позиція військового керівництва ДШВ. Втім, наразі я з ним спілкуюся. Є конструктивний діалог і розуміння того, що потрібно змінити, щоб втрат було менше, а успіхів – більше,

– наголосив "Купол".

Раніше стало відомо, що після інтерв'ю командира батальйону 46-ї окремої аеромобільної бригади "Купола" понизили у посаді. Окрім того, провели службову перевірку. У ДШВ заявили, що офіцер порушив низку документів щодо публічного спілкування та зведення відомостей, що становлять державну таємницю.