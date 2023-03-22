Комбат отметил, что был в шоке, когда увидел опубликованное интервью. По словам "Купола" на полосы издания попала лишь часть того, что он говорил.

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Кроме того, комбат добавил, что разговаривал с The Washington Post в то время, когда шли очень тяжелые бои. "Купол" признает, что позволил себе излишние эмоции. В то же время он отмечает, что озвучил исключительно свое субъективное мнение.

Мое виденье. А не официальная позиция военного руководства ДШВ. Впрочем, сейчас я с ним общаюсь. Есть конструктивный диалог и понимание того, что нужно изменить, чтобы потерь было меньше, а успехов – больше,

– подчеркнул "Купол".

Ранее стало известно, что после интервью командира батальона 46-й отдельной аэромобильной бригады "Купола" понизили в должности. Кроме того, была проведена служебная проверка. В ДШВ заявили, что офицер нарушил ряд документов по публичному общению и сведению сведений, составляющих государственную тайну.