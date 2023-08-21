Политолог Николай Давыдюк рассказал
24 Каналу, что такое интервью свидетельствует о попытке возвращения Виктора Медведчука в информационное пространство Также он может пытаться войти в украинский YouTube из-за своей журналистки.
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Интервью коллаборантке Панченко – это очередное продвижение российских нарративов, а также возрождение Медведчука и других "раскольников".
Обратите внимание! Диана Панченко раньше работала на телеканалах кума Путина – Виктора Медведчука. В частности, NewsOne, 112 Украина и ZIK. Кроме того, она записывала свои так называемые "интервью" с пленными украинскими военнослужащими Сергеем Мироненко и Михаилом Швецом. В январе СБУ открыла против нее уголовное производство.
Политолог отметил, что теперь эти люди будут пытаться атаковать, вкладывать деньги в эпатаж, чтобы уничтожать украинский контент в угоду российскому.
Мы входим в новую, финальную часть войны. Она может быть проиграна Россией до конца года, а может быть затянута. И тогда будет стоять задача убивать между украинцами осиновый круг, чтобы наша страна кололась. Панченко – яркий для этого инструмент,
– сказал политолог.
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Украинское инфопространство нужно очистить
Политолог отметил, что сегодня мы потеряли часть вероятных украинских журналистов, которые действительно были российскими пропагандистами и работали против нашего государства.
Надо сделать аудит украинского медиапространства на наличие таких людей. Ибо "Диан Панченко" у нас минимум два-три десятка женского и мужского рода, продвигающих российские нарративы,
– акцентировал Николай Давидюк.
Что касается коллаборантки Панченко, то сегодня она мигрирует между Донецком, Москвой и Беларусью.
"Наверное, это выгодно и лучше оплачивается, когда можно свою Родину продать ради того, чтобы быть подстилкой между Медведчуком и Лукашенко", – отметил украинский политолог.
Что сказал Лукашенко Диане Панченко Во время интервью белорусский диктатор говорил о том, что войны вроде бы можно было избежать, а сейчас ее еще не поздно остановить. Он отметил, что Путин "отвел войска от Киева", чтобы не увеличивать количество жертв, сделал ему ряд комплиментов и расхвалил могущество российской техники. Самопровозглашенный президент Беларуси также заявил, что якобы не знал о начале полномасштабного вторжения до 24 февраля. В то же время вспомнил, что за несколько дней до этого Путин просил у него о помощи. По мнению Лукашенко, цели "сво" уже исполнены. Украина никогда не будет так "агрессивно" вести себя по отношению к России и не будет "под дудку американцев танцевать".