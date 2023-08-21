Политолог Николай Давыдюк рассказал 24 Каналу, что такое интервью свидетельствует о попытке возвращения Виктора Медведчука в информационное пространство Также он может пытаться войти в украинский YouTube из-за своей журналистки.

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Почему Панченко появилась у Лукашенко

Интервью коллаборантке Панченко – это очередное продвижение российских нарративов, а также возрождение Медведчука и других "раскольников".

Обратите внимание! Диана Панченко раньше работала на телеканалах кума Путина – Виктора Медведчука. В частности, NewsOne, 112 Украина и ZIK. Кроме того, она записывала свои так называемые "интервью" с пленными украинскими военнослужащими Сергеем Мироненко и Михаилом Швецом. В январе СБУ открыла против нее уголовное производство.