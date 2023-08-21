Політолог Микола Давидюк розповів 24 Каналу, що таке інтерв'ю свідчить про спробу повернення Віктора Медведчука в інформаційний простір. Також він може намагатися увійти в український YouTube через свою журналістку.

Дивіться також Навіть хронологічно – обман, – Латушко сказав, які наративи просував Лукашенко в новому інтерв'ю

Чому Панченко з'явилася у Лукашенка

Інтерв'ю колаборантці Панченко – це чергове просування російських наративів, а також відродження Медведчука та інших "розкольників".

Зверніть увагу! Діана Панченко раніше працювала на телеканалах кума Путіна – Віктора Медведчука. Зокрема, NewsOne, 112 Україна та ZIK. Крім того, вона записувала свої так звані "інтерв'ю" з полоненими українськими військовослужбовцями Сергієм Мироненком та Михайлом Швецом. У січня СБУ відкрила проти неї кримінальне провадження.