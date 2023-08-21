Політолог Микола Давидюк розповів
24 Каналу, що таке інтерв'ю свідчить про спробу повернення Віктора Медведчука в інформаційний простір. Також він може намагатися увійти в український YouTube через свою журналістку.
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Інтерв'ю колаборантці Панченко – це чергове просування російських наративів, а також відродження Медведчука та інших "розкольників".
Зверніть увагу! Діана Панченко раніше працювала на телеканалах кума Путіна – Віктора Медведчука. Зокрема, NewsOne, 112 Україна та ZIK. Крім того, вона записувала свої так звані "інтерв'ю" з полоненими українськими військовослужбовцями Сергієм Мироненком та Михайлом Швецом. У січня СБУ відкрила проти неї кримінальне провадження.
Політолог зазначив, що тепер ці люди намагатимуться атакувати, вкладати гроші в епатаж, щоб знищувати український контент на догоду російському.
Ми входимо в нову, фінальну частину війни. Вона може бути програна Росією до кінця року, а може бути затягнена. І тоді стоятиме завдання вбивати між українцями осиковий кіл, щоб наша країна кололася. Панченко – яскравий для цього інструмент,
– сказав політолог.
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Український інфопростір треба очистити
Політолог зауважив, що сьогодні ми втратили частину ймовірних українських журналістів, які насправді були російськими пропагандистами і працювали проти нашої держави.
Треба зробити аудит українського медіапростору на наявність таких людей. Бо "Діан Панченко" у нас мінімум два-три десятки жіночого і чоловічого роду, які просувають російські наративи,
– акцентував Микола Давидюк.
Щодо колаборантки Панченко, то сьогодні вона мігрує між Донецьком, Москвою і Білоруссю.
"Напевно, це вигідно та краще оплачується, коли можна свою Батьківщину продати заради того, щоб бути підстилкою між Медведчуком і Лукашенком", – зауважив український політолог.
Що сказав Лукашенко Діані Панченко Під час інтерв'ю білоруський диктатор говорив про те, що війни начебто можна було уникнути, а зараз її ще не пізно зупинити. Наголосив, що Путін "відвів війська від Києва", щоб не збільшувати кількість жертв, зробив йому низку компліментів та розхвалив могутність російської техніки. Самопроголошений президент Білорусі також заявив, що нібито не знав про початок повномасштабного вторгнення до 24 лютого. Водночас згадав, що за декілька днів до цього Путін просив у нього про допомогу. На думку Лукашенка, цілі "сво" вже виконані. Україна ніколи не буде так "агресивно" поводитися щодо Росії та не буде "під дудку американців танцювати".