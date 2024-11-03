Об этом в интервью 24 Канала рассказал сам Мамука Мамулашвили.

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Попытки отравления Мамуки Мамулашвили

Так, Мамулашвили указал, что из "Грузинского легиона" пока россияне пытались отравить только его. Первые проявления уже третьего за все время отравления военный почувствовал в Германии, где был на операции по удалению обломков.

Уже после выписки почувствовал крайне сильную боль в животе. Врачи срочно меня госпитализировали, накачивали очень мощными лекарствами. Вроде, помогло. Однако приступ произошел во второй раз, а затем и в третий раз. Третья больница была уже специфической. Только там выяснили, что это отравление,

– рассказал он.

Именно поэтому Мамука Мамулашвили теперь каждый раз открывает новую бутылку, прежде чем попить. Питается он в случайных заведениях или теми блюдами, к которым никто не имел доступа.

Также в интервью комнадир "Грузинского легиона" заметил, что грузинские добровольцы борются не только за Украину, но и за независимость Грузии. Поражение общего врага приведет к коренным изменениям в родной стране Мамулашвили.