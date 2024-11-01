Это также приведет к изменениям и в самой Грузии. Об этом в интервью 24 Каналу рассказал командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили.

Интересно Запад пересматривает отношения с Грузией: чем это может завершиться

Почему грузины едут добровольцами на войну в Украину

Мамука Мамулашвили отметил, что он воюет против русских практически всю жизнь с небольшими перерывами.

"Во время войны в Абхазии был еще подростком. Потом прошел обе кампании в Чечне, понятно, российско-грузинскую войну, и вот с 14-го бьюсь с ними здесь", – рассказал грузинский доброволец.

Он также отметил, что когда оккупанты захватили Крым, ему было понятно, что Путин начнет войну против Украины. Мамулашвили также отметил, что грузины помнят, как украинцы были единственными, кто помогал им в 1992 году во время войны в Абхазии и постоянно и открыто поддерживали нас в противостоянии с россиянами.

Кроме того, на просторах Харьковской, Сумской областей или Донбасса мы боремся не только за Украину, но и за независимость Грузии. Поражение нашего общего врага здесь приведет к коренным изменениям у нас на Родине,

– подчеркнул командир "Грузинского легиона".

Доброволец рассказал, что всего в начале АТО в Украину прибыли всего 10 грузин. Это были профессионалы, офицеры грузинской армии, которые имели за плечами опыт войны с русскими, а также миссий в Ираке и Афганистане.

Когда Мамулашвили с друзьями приехали в Киев, по его словам, местные ребята встретили их и помогли с жильем. Они же приложили немало усилий, чтобы грузинские добровольцы сразу начали обучать украинские бригады и батальоны милиции. Тогда еще полиции не было.