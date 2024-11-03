Про це в інтерв'ю 24 Каналу розповів сам Мамука Мамулашвілі.

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Спроби отруєння Мамуки Мамулашвілі

Так, Мамулашвілі вказав, що з "Грузинського легіону" наразі росіяни намагалися отруїти лише його. Перші прояви вже третього за весь час отруєння військовий відчув у Німеччині, де був на операції з видалення уламків.

Вже після виписки відчув вкрай сильний біль у животі. Лікарі терміново мене госпіталізували, накачували дуже потужними ліками. Наче, допомогло. Проте напад стався вдруге, а згодом і втретє. Третя лікарня була вже специфічною. Лише там з'ясували, що це отруєння,

– розповів він.

Саме через це Мамука Мамулашвілі тепер кожен раз відкриває нову пляшку, перш ніж попити. Харчується він у випадкових закладах або тими стравами, до яких ніхто не мав доступу.

Також в інтерв'ю комнадир "Грузинського легіону" зауважив, що грузинські добровольці боряться не лише за Україну, а й за незалежність Грузії. Поразка спільного ворога призведе до докорінних змін у рідній країні Мамулашвілі.