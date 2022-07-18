Независимый медийный совет обратился к RAI из-за видео с матерью погибшей в Виннице Лизы

Независимый медийный совет обратился к RAI из-за видео с Ириной Дмитриевой, матерью погибшей в результате российского ракетного удара по Виннице Лизы. Итальянского общественного вещателя призвали позаботиться, чтобы подобное не повторялось в будущем.

Фиксер Антон Кудинов, работая в составе съемочной группы RAI News 24, записал и обнародовал интервью с пострадавшей в результате ракетных обстрелов Винницы, когда она находилась в реанимационной постели, через неполных 2 дня после "прилета". Независимый медийный совет назвал этот поступок крайне позорным, недопустимым и попросил руководство RAI ознакомить работников с журналистскими стандартами.

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Инцидент с видео с матерью погибшей девочки – недопустим

Независимый медийный совет направил письмо RAI, в котором подчеркнул, что жертва преступления российских оккупантов, находясь под интенсивным лечением, очевидно уязвима. Способность матери погибшего ребенка принимать осознанные решения в таком состоянии можно подвергнуть сомнению из-за шока событий и полученных женщиной травм.

По мнению экспертов, даже разрешение пострадавшей вести съемку – не автоматическое разрешение для журналистов распространять это интервью. При этом независимо от того, была ли запись сделана и обнародована с ведома и разрешения RAI, его публикация напрямую ассоциируется с итальянской телекомпанией.

Мы призываем редакционные органы RAI осуществить глубокий анализ этой ситуации, выработать правила и предоставить рекомендации журналистам, освещающим войну, чтобы защитить высокое звание общественного вещания от ситуаций, которые могут нанести серьезный ущерб их репутации. Мы призываем вас ознакомить фиксеров и журналистов, особенно работающих с чувствительными темами в Украине, с журналистскими стандартами, и публиковать видео о жертвах преступлений исключительно после просмотра и одобрения редакцией, в том числе и промо в соцсетях,

– говорится в письме.

К слову, в Независимом медийном совете подчеркнули, что такое положение должно быть жестким и недвусмысленным. Эксперты выразили надежду, что надлежащая реакция на этот досадный инцидент обезопасит от повторения таких ошибок в будущем.

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Съемочной группе не давали разрешения посещать пострадавшую

Заместитель директора департамента здравоохранения и реабилитации Винницкой ОВА Татьяна Бондаренко заявила, что разрешения на посещение Ирины Дмитриевой в реанимационном отделении городской клинической больницы скорой помощи съемочной группе RAI не давали.

Можем заверить, что журналист соответствующих разрешений не получал. Ожидаем от департамента здравоохранения города обоснованный ответ по данному случаю,

– отметила Бондаренко.

Чиновница добавила, что департамент здравоохранения городского совета обязали провести служебное расследование. Бондаренко напомнила, что почти от начала полномасштабного вторжения россии, в Винницкой области посещение здравоохранительных учреждений осуществляется только по согласованию с департаментом Винницкой ОВА.

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