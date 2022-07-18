Фіксер Антон Кудінов, працюючи у складі знімальної групи RAI News 24, записав та оприлюднив інтерв'ю з постраждалою унаслідок ракетного обстрілу Вінниці, коли вона перебувала у реанімаційному ліжку, через неповних 2 дні після "прильоту". Незалежна медійна рада назвала цей вчинок вкрай ганебним, неприпустимим та попросила керівництво RAI ознайомити працівників з журналістськими стандартами.

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Інцидент з відео з матір'ю загиблої дівчинки – недопустимий

Незалежна медійна рада надіслала листа RAI, у якому підкреслила, що жертва злочину російських окупантів, перебуваючи під інтенсивним лікуванням, є очевидно вразливою. Здатність матері загиблої дитини ухвалювати усвідомлені рішення у такому стані можна поставити під сумнів через шок події та отримані жінкою травми.

На думку експертів, навіть дозвіл постраждалої вести зйомку – не є автоматичним дозволом для журналістів поширювати це інтерв'ю. При цьому незалежно від того, чи запис був зроблений та оприлюднений з відома та дозволу RAI, його публікація напряму асоціюється з італійською телекомпанією.

Ми закликаємо редакційні органи RAI здійснити глибокий аналіз цієї ситуації, виробити правила і надати рекомендації журналістам, що висвітлюють війну, щоб захистити високе звання суспільного мовлення від ситуацій, які можуть завдати серйозної шкоди їхній репутації. Ми закликаємо вас ознайомити фіксерів та журналістів, особливо тих, які працюють із чутливими темами в Україні, з журналістськими стандартами, та публікувати відео про жертв злочинів винятково після перегляду і схвалення редакцією, зокрема й промо у соцмережах,

– йдеться у листі.

До слова, у Незалежній медійній раді наголосили, що таке положення повинно бути жорстким і недвозначним. Експерти висловили сподівання, що належна реакція на цей прикрий інцидент убезпечить від повторення таких помилок в майбутньому.

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Знімальній групі не давали дозволу відвідувати постраждалу

Заступниця директорки департаменту охорони здоров'я та реабілітації Вінницької ОВА Тетяна Бондаренко заявила, що дозволу на відвідини Ірини Дмитрієвої у реанімаційне відділення міської клінічної лікарні швидкої допомоги знімальній групі RAI не давали.

Можемо запевнити, що журналіст відповідних дозволів не отримував. Очікуємо від департаменту охорони здоров'я міста обґрунтовану відповідь по даному випадку,

– зазначила Бондаренко.

Посадовиця додала, що департамент охорони здоров'я міської ради зобов'язали провести службове розслідування. Бондаренко нагадала, що майже від початку повномасштабного вторгнення росії у Вінницькій області відвідування закладів охорони здоров'я здійснюється лише за погодженням з департаментом Вінницької ОВА.

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