Кроме того, россияне паникуют из-за того, что Украина, вероятно, может получить урановые снаряды. Об этом и многом другом в эксклюзивном интервью 24 Каналу рассказал советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. Между прочим, Крым начинают называть "миной замедленного действия" для России.

Первую часть интервью читайте по ссылке.

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Крым возвращается домой

Россияне привыкают к мысли, что Крым нужно вернуть. И он стал своеобразной отправной точкой мысли, что не надо брать чужое, потому что сейчас за это неприятно и больно.

В криминологии есть такое – это классическое криминализированное поведение. Ты украл и подсознательно ожидаешь, что тебя поймают и будут наказывать жестоко или нет. Это совершенно такое поведение сегодня в России. Они ясно понимают, что украли полуостров. Не буду о юридических процедурах, там их не было.

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Это было банальное воровство нашего имущества. И они все время об этом помнили, понимали, и потому элиты Крыма они сделали из бандитов 90-х. Почему? Потому что это и есть украденное имущество не больше, но и не меньше. Поэтому они проводили масштабные пропагандистские проекты и говорили: Крым – навеки Россия, русская земля, это Хрущев что-то отдал.

Только забывали, когда Крым перешел к Украине, Краснодарский край частично перешел в состав Российской федеративной республики того времени. Это они чувствуют и внутренне говорят: ну, наконец-то, мы получили то, что хотели. То есть за нами пришли, чтобы нас наказать.

Это классическое поведение бандита – человека, совершающего уголовные преступления. И ждет, что его арестуют. Он этим манифестирует. Крым постоянно 8 лет говорил: поймайте нас и посадите, накажите. Вот это они сегодня понимают, но хотят еще наворовать и убежать в ту же Читу, например.

Интервью с Михаилом Подоляком: смотрите видео

Там китайские вертухаи, которые не позволят их оттуда забрать и привезти на судебные процессы в Европу. Они будут ехать далеко за Уральские горы. Все, кто так или иначе принимал непосредственное участие в аннексии Крыма, все они будут искать себе места вдали от Европейской части Российской Федерации.

Паника россиян из-за украинского контрнаступления

В России говорят об украинском контрнаступлении. Видна паника, пронесшаяся по ТГ-каналам.

Мы не недооцениваем россиян. Мы понимаем, у них есть много людей, которых не жалко, и много остаточных ресурсов советского времени – это создает определенные проблемы, в том числе на Бахмутском, Угледарском, Авдеевском, Марьинском направлениях. Хотелось бы, чтобы это уже заканчивалось ресурсно.

Мобилизированных без разницы, это просто автоматически увеличивается количество черных пакетов. А вот ресурсов хотелось бы, чтобы было меньше. То есть, количество мы не недооцениваем, а правильно оцениваем. С точки зрения качества не только мы, но и многие переоценивали российскую армию, и вообще.

Сегодня мы понимаем, что качества нет, есть только количество, и здесь нужно правильно ставить акценты. Не пугаться того, что есть. А вместе с тем максимально эффективно уничтожать все, что есть. У нас нет другого сценария. Понимаю, что после года войны хотелось бы видеть свет в конце тоннеля и понимать, что завтра это можно закончить.

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Но такого типа война – это принципиальная цивилизационная война, ценностная, экзистенциальная. Она не может окончиться потому, что нам сложно. Мы должны дойти до правильного финала. Россия должна стать такой, какой она есть – маленьким, ничтожным государством, на которое никто не обращает внимания.

Да, территориально желательно, чтобы она тоже уменьшилась. Но между тем, это уже не наша проблема, а Китая, США, Средней Азии и так далее. Война должна прийти к правильному финалу. Он невозможен без деоккупации всех земель, если не будет контрнаступления.

Впрочем, я об этом постоянно говорю: я не думаю, что нам нужно обсуждать сценарные планы нашего Генерального штаба или Ставки Верховного Главнокомандующего по контрнаступлению, тех или иных сценарных действий. Это было бы неправильно, потому что это должно быть:

во-первых, сюрприз;

во-вторых, об этом должны говорить только военные или Верховный Главнокомандующий.

А мы с вами можем давать уже политическую оценку по факту контрнаступления или по факту деблокады территорий. Это было бы верно. Я вообще не очень люблю, когда эксперты говорят: вот мы зайдем с одной стороны, с другой – это будет отвлекающий маневр, и так далее. Это немного странно.

Потому что, опять же, планированием занимаются исключительно военные Вооруженных Сил Украины. И исключительно они понимают риски, которые несут. Они понимают, что нужно с ресурсной точки зрения и куда они хотят выйти, чтобы получить оперативные преимущества.

Поэтому дождемся определенных действий, после этого будем уже проговаривать политическую составляющую этих действий. Это второе.

Третья составляющая. Неважно что Россия говорит, пусть больше они говорят о контрнаступлении. Они же совершенно точно осознают, что в России нет ресурса для наступления. Это очевидно, что все их наступление на Бахмутском или Авдеевском или Угледарском направлениях сегодня – это количество, и еще раз количество.

Это потери, потери и потери. Тысяча, тысяча каждый день. Безусловно, они понимают, что это и есть "большое" наступление. Но это большое наступление зомби, то есть людей, которых не жалко. И это уже понимают. Также они понимают, что мы не будем сидеть только в маневренной обороне войны.

Они исходят из того, что увидели летом–осенью 2022-го в Харьковской области, Херсонской области. Они исходят из того, что мы накапливаем ресурс, что у нас есть абсолютно осознанная воля для того, чтобы уйти и забрать у них все, что нужно нам забрать.

Прежде всего, все долги за нашу уничтоженную гражданскую инфраструктуру и гражданских лиц, за прилеты в многоквартирные дома. Вот мы хотим за все это забрать долги.

Они понимают, что у нас другое отношение к России, что мы не обращаем внимания на все эти: "Давайте о чем-то договариваться, давайте о чем-то говорить, давайте уже не будем дальше воевать. Ну, извините, мы там что-то у вас убили немножко, но давайте, ну вы же такие, как мы, типа одна территория, и все такое".

Они понимают, что у нас накопилось желание всю свою ненависть вылить на их, извините, головы, хотел другое сказать, но между тем. Поэтому, безусловно, они должны говорить об этом, и желательно было бы, чтобы они больше говорили. Но еще было бы желательнее, чтобы это было максимально жесткое контрнаступательное наказание российской армии.

Урановое оружие для ВСУ

О том, что мы накапливаем, об оружии с обедненным ураном и о том, что Лукашенко даже сказал, что "окей", если так, значит Путин нам может вообще ядерное оружие передать.

Это мой любимый пропагандист, знаете ли, и прогнозист – Лукашенко. Очень с большой симпатией, это я сейчас с иронией, к нему отношусь. Его нужно слушать. А помню, как он там раз пять или шесть говорил: "Вот сейчас самое время для того, чтобы провести переговоры, согласиться с Россией, потому что дальше уже будет так страшно, так страшно".

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Это Лукашенко всегда говорит. Но, вы знаете, если человек малообразован, если он не заканчивал даже среднюю школу – это немного странно, что он это публично подчеркивает раз за разом. Обеденный уран – это вообще не о ядерном оружии, вообще не о каком-то радиационном загрязнении или о чем-то другом. Нет.

Это обычный снаряд, который есть в любой армии и используется именно против бронетехники для того, чтобы более эффективно пробивать броню, не больше, но и не меньше. Опять же никакого отношения к ядерному оружию он не имеет.

Между тем, это только возможность получить нами любые снаряды, нам нужно любое оружие, которое позволит уничтожать российскую технику. Это первое. А это, опять же, пока о возможности получения тех или иных снарядов.

Вторая составляющая, очень важна. Есть заявление наших американских партнеров к россиянам, что если они физику не знают, ну не учили они физику, то если они так хотят защитить свою бронетехнику – они могут ее просто вывезти с территории Украины. И тогда они ее не будут терять. Ну, это же нормальный совет, правильно?

Ну, они ведь и историю не учили, Михаил.

Они вообще плохо учились. Я знаю. Нам просто с вами придется спокойно объяснять элементарные вещи. И третье. Так тот же субъект Лукашенко уже не раз говорил, что ему там буквально завтра дадут ядерное оружие. То есть он его получает периодически, потом отдает или как? Это удивительно.

Знаете, опять же, Лукашенко вообще не тот человек, который разбирается в войне как таковой. И вообще в тех процессах, которые сегодня происходят. Он совершенно оторван от реальности. Ну, живет себе там господин, чем-то занимается. Ну, пусть живет. Пока, по крайней мере, Россия еще существует в таком виде, как сейчас.

Н еимеет смысла обращать внимание на те слова, которые говорят, например, Песков, Лавров, Лукашенко. Мы же с вами уже где-то, скажем, 24 февраля 2022 года в 15:00 (я условно говорю, чтобы не было здесь сейчас, что конкретно в это время,) мы приняли решение, что для нас не существует модераторов с российской, белорусской стороны.

Не существует людей, являющихся для нас ньюзмейкерами, не существует их предложений, которые мы можем принять. Ничего не существует, кроме одного – должны выиграть войну, должны дойти до финала для того, чтобы все эти субъекты потом отвечали за угрозы, за оскорбления.

За все эти воздушные пространства, которые периодически предоставляются МиГ-31 для того, чтобы он поднимался и наши дети шли сегодня в бомбоубежища. Этот господин потом будет рассказывать, зачем он это сделал с Мачулищами. Почему наши дети должны были шугаться от этого постоянного использования МиГ-31. Почему они тратили свое детство в бомбоубежищах.

Эти вопросы мы будем задавать. И тогда мы с ним проговорим, и заодно, может, проговорим курс 8-9-го класса средней школы по физике.

Сбивание американского БПЛА над Черным морем

Михаил, еще один инцидент, который имел место над Черным морем с беспилотником MQ-9 Reaper, и, собственно, они долго не могли определиться, они это или не они. Зачем наградили пилотов, справившихся с тем же беспилотником?

Это, на мой взгляд, круто, что Россия продолжает обнулять свою репутацию такими примитивными награждениями. Просто посмотрите на Шойгу, это феерический, я не знаю кто, просто феерический.

Он сказал, что любая война кончается миром, миром, где нет России. Ну, что неправильно сказал?!

Война заканчивается, однозначно, миром. Но в этом мире Российская Федерация в таком виде не будет существовать. И Шойгу будет отвечать за массированные убийства граждан Украины. Это однозначно юридически. И будут награждать в тюремной камере друг друга, будут там из хлебных крошек делать себе медали и награждать.

За правильное использование, например, туалета и так далее. Еще раз – Россия продолжает обнулять свою репутацию. Безусловно, это нонсенс – награждать людей, сбивших беспилотник. Это нонсенс. Таким образом Россия говорит, что это никакая не вторая, третья, пятая, десятая армия мира.

Это сборище странных людей истерического состава, которые находятся сегодня во фрустрации и не умеют ничего делать – воюют исключительно количественно и воюют с ветряными мельницами, не более того. К сожалению, Украина это доказывает своей кровью, что не нужно бояться России. Мы это уже доказали, и уже мир это понимает.



Момент сбивания БПЛА США над Черным морем / Assosiated Press

Однако есть еще определенные логистические нюансы, потому что, знаете, мир не готов ответить на ключевой вопрос – как можно существовать вообще в новой реальности, где России как субъекта не существует. Ну, потому что они привыкли, что есть какая-то пугающая страна, которая грубо себя ведет на тех или иных международных площадках.

Мне кажется, что ордер МУС, о котором уже неоднократно все говорили, это очень важный сигнал всем: все, не будет довоенного времени, где есть брутальная Россия. Нет. Будет вообще другое пространство. Просто привыкайте к нему, быстрее привыкайте.

Этот ордер очень важен тем, что он ускоряет это привыкание к другой реальности, где Россия будет – еще раз подчеркиваю, чтобы мы не тратили время на неправильные дефиниции – маленькое ничтожное государство. Территориально немного большое, ресурсно будет иметь нефть, газ, меха и прочее, но – маленькое ничтожное государство.

К этому нужно уже привыкнуть и, безусловно, передать необходимое нам инструментальное оружие, которое докажет, что война не будет идти десятилетиями.

Что нет смысла затягивать то, что уже решено. Что решено? А решено, что Россия должна проиграть. Решено? Да. Есть ли определенный консенсус на этот счет? Да. Ордер МУС подтвердил это юридически? Да. Потому что ты не будешь юридически свидетельствовать о том, что этот президент России – военный преступник.

В 123 страны он не может въехать, при этом ты не хочешь довести до логического финала войну, которую он начал. Все это уже очевидно. Осталось только одно: логистика, логистика и еще раз логистика.

И здесь есть положительные процессы: Есть совершенно другая роль, которую играет Германия и лично господин Шольц – они готовы логистически ускорить поставки бронетехники и создание ремонтных хабов, которые нам нужны, в Словакии и Польше, чтобы быстрее ремонтировать, потому что интенсивность очень высокая.

Сегодня обсудили создание агентства, которое будет заниматься снабжением снарядов. Это ключевой элемент войны. Миллион снарядов нам нужен, агентство создано, есть деньги и чтобы закупить и передать в Украину, и чтобы усилить и ускорить производство.

Для того чтобы Украина получала их и увеличивала возможности осуществлять артиллерийскую работу по российской логистике. Эти процессы достаточно положительные, они очевидны, и они точно расставляют точки над "i" – как война должна закончиться.

А по Шойгу — интересный персонаж, за психотипом можно увидеть, что он психологически нестабильный. Думаю, он будет очень много свидетельств давать. Видно, что человек, который общается с шаманами, немного отличается от нас с вами. Поэтому, я думаю, что мы получим очень эффективные свидетельства от этого господина.

Преступления России и ордер на арест Путина

Ордер МУС таки сильно их задел, они не ожидали. Сначала как могли, так и реагировали, а потом Путин или тот, кто его представлял, уехал в Мариуполь, потом вышел Небензя и сказал: "Слушайте, мы же хотели Совбез ООН созвать и рассказать о детях, которых мы сначала хотели уничтожить, а затем спасли от себя самих! А в общем-то мы в принципе готовы их вернуть, только чтобы были нормальные".

Относительно Путина и его поездки – это вообще нет смысла даже обсуждать. Даже для внутреннего пропагандистского рынка России эта якобы поездка в Крым и Мариуполь не имела влияния. Что он там решал?

Кроме того, чтобы Хуснуллин сказал: "Знаете, все смотрели в прямом эфире, как мы бомбили "Азовсталь", завод Ильича, центр Мариуполя… Но это не мы, это украинцы сделали".

Вы знаете, для меня гораздо важнее, что Россия на всех уровнях не понимает: вы в 2014 году пришли на Донбасс, вы начали убивать гражданское население, вы криминализовали. Если бы вы в 2014 году туда не зашли, никаких разрушений, уничтожений, убийств вообще не было. То есть конкретное преступление с конкретным инициатором и автором.

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Зачем вы продолжаете нести этот бред: "вы убивали детей на Донбассе", "вы уничтожили Мариуполь". Я понимаю, что у человека с фамилией Хуснуллин могут быть проблемы с логикой, с цивилизационной логикой, особенно, если ты министр воровства, имеется в виду строительства и так далее.

Впрочем, на кого это рассчитано? Вы в 2014 году пришли убивать. Сегодня вы просто масштабировали убийства, разрушения и все такое на чужой территории. Война не идет на территории России или какой-то третьей страны. Научитесь, наконец, логически отвечать за это, потому что тогда проще будет проигрывать.

И тогда вы не будете сидеть с идиотскими лицом в зале суда, вы будете хотя бы объяснять свои мотивы: "Я, Хуснуллин, просто настолько глуп, что не понимал, что бомбит российская армия. Поэтому я просто это говорил, ведь не понимал причинно-следственных связей". Это же очевидно.

Однако я еще раз подчеркиваю, что эти визиты Путина вообще не влияют ни на что. Они даже не могут стимулировать российскую пропаганду. Они сделали вид, что что-то видели или не видели. Поэтому это совершенно точно не влияет на ход войны.

Помните, было "мы фиксируем новые регионы в составе конституции", мы проводим референдумы, мы восстанавливаем Мариуполь. То есть мы пришли уничтожили, а теперь восстанавливаем. А зачем вы его уничтожили? Зачем вы вообще туда пришли? Не будь вас там, этот красивый город существовал бы и дальше. Потому это не имеет смысла.

Относительно Небензи – это военный преступник, оправдывающий преступления против человечности. Для этого лысого человека из Brazzers это будет гораздо хуже, чем для кого-либо другого, потому что человек сознательно оправдывает конкретные преступления, особенно против детей, геноцидного типа преступления. Что значит "вы забрали, потому что там была опасность"?

Во-первых, кто создал эту опасность?

Во-вторых, кто убивал родственников этих детей?

В-третьих, почему вы разрываете их идентичность, передавая на усыновление в какие-то странные семьи в России?

И в-четвертых. Почему вы не разрешаете международным институтам отвезти детей, которых вы похитили? И почему вы не передаете через третью страну этих детей обратно в Украину?

Это можно сделать. Поэтому нет разницы, о чем он говорит. За эти преступления уже есть ордер, и туда однозначно будут дописаны многие другие фамилии. Не только 2 ключевых организатора – Львовой-Беловой и Путина, а также других исполнителей. Еще раз подчеркиваю, почему МУС на это среагировал, и абсолютно правильно среагировал.

На сегодняшний день имеем 16 221 зафиксированный и юридически проработанный случай похищения наших детей. Потому что это системное преступление. Россия приходила на наши территории, сознательно понимая, что делать с нашими детьми. Они думали, что оккупируют всю территорию и будут ее контролировать. Это будет объяснение мотивов этих преступлений.

Они заходили в Киевскую область и думали, что могут убивать, пытать, насиловать – все что угодно, потому что будут контролировать Киев, и никто эти преступления расследовать не будет. То есть они думали: "Те десятки тысяч людей, которых мы убьем, просто будут похоронены или сожжены".

Так же с детьми – когда они приходили на оккупированную территорию, у них уже была отработана программа депортации наших детей – с убийством родственников этих детей. И это системное преступление, это очень важно. И мы все это будем проговаривать на разных площадках.

Еще раз подчеркиваю: это понимают наши партнеры, почему эту войну нельзя закончить за столом переговоров – "а давайте, как в 2014 году, о чем-то там договоримся". Нет. Потому что этого субъекта по фамилии Путин точно нужно будет взять и завезти в Гаагу.

Путину важна только собственная жизнь

А пока тот сидит и ожидает Гаагу, Владимир Зеленский поехал на Херсонщину в село Посад-Покровское. Был в Харьковской области, еще и в Бахмуте.

Президент Украины – это реальный глобальный политик, который точно занимается проблемой войны и мира. И точно заботятся о конкретных задачах, которые стоят перед Украиной, Таким образом показывает, что он действительно вместе со своими людьми.

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В отличие от Путина, который не заботятся ни о стране, ни о войне, а о собственном выживании, потому что понимает, что цена за эту войну для него будет крайне тяжелой. Есть хорошая история от ГУР, что мы и наши партнеры не совсем понимаем сегодня, жив Путин или нет,

Потому что выглядит он периодически странно, словно разные люди. С точки зрения конкретных физиогномических особенностей мы видим, что это разные люди, но между тем – нет разницы.

Мне кажется, что кто бы ни был на месте Путина, будет физически и юридически отвечать за все то, что мы сегодня видим.