Крім того, росіяни панікують через те, що Україна ймовірно може отримати уранові снаряди. Про це та багато іншого в ексклюзивному інтерв'ю 24 Каналу розповів радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Між іншим, Крим починають називати "міною сповільненої дії" для Росії.

Першу частину інтерв'ю читайте за посиланням.

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Крим повертається додому

Росіяни звикають до думки, що Крим треба повернути. І він став своєрідною відправною точкою думки, що не треба брати чуже, бо зараз за те неприємно і боляче.

У кримінології є таке – це класична криміналізована поведінка. Ти вкрав і підсвідомо очікуєш те, що тебе впіймають і будуть карати жорстоко чи ні. Це абсолютно така поведінка сьогодні в Росії. Вони чітко розуміють, що вкрали півострів. Не буду про юридичні процедури, там їх не було.

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Це була банальна крадіжка нашого майна. І вони весь час про це пам'ятали, розуміли і тому еліти Криму вони зробили з бандитів з 90-х. Чому? Бо це і є вкрадене майно не більше, але й не менше. Тому вони проводили масштабні пропагандистські проєкти і казали: Крим – навіки Росія, російська земля, це Хрущов щось віддав.

Тільки забували, коли Крим перейшов до України, Краснодарський край частково перейшов до складу Російської федеративної республіки на той час. Це вони відчувають і внутрішньо собі кажуть: ну нарешті ми отримали те, що хотіли. Тобто за нами прийшли, щоб нас покарати.

Це класична поведінка бандита – людини, яка скоює кримінальні злочини. І очікує, що її арештують. Він цим маніфестує. Крим постійно 8 років говорив: зловіть нас і посадіть, покарайте. Ось це вони сьогодні розуміють, але хочуть ще накрасти і втекти в ту ж Чіту, напркилад.

Інтерв'ю з Михайлом Подоляком: дивіться відео

Там китайські вертухаї, які не дозволять їх звідти забрати і привезти на судові процеси в Європу. Вони будуть їхати далеко за Уральські гори. Всі, хто так чи інакше приймав безпосередню участь в анексії Криму, вони всі будуть шукати собі місця далеко від Європейської частини Російської Федерації.

Паніка росіян через український контрнаступ

В Росії говорять про український контрнаступ. Видно паніку, яка понеслася по ТГ-каналам.

Ми не недооцінюємо росіян. Ми розуміємо, у них є багато людей, яких не шкода і багато залишкових ресурсів радянського часу – це створює певні проблеми в тому числі на Бахмутському, Вугледарському, Авдіївському, Мар'їнському напрямках. Хотілося б, аби це вже закінчувалося ресурсно.

Мобілізованих без різниці, це просто автоматично збільшується кількість чорних пакетів. А от ресурсів хотілося б, щоб було менше. Тобто кількість ми не недооцінюємо, а правильно оцінюємо. З точки зору якості не тільки ми, а й багато хто переоцінювали російську армію й узагалі.

Сьогодні ми розуміємо, що якості немає, є тільки кількість, і тут треба правильно ставити акценти. Не лякатись того, що є. А в той же час максимально ефективно знищувати все, що є. В нас немає іншого сценарію. Розумію, що після року війну хотілося б бачити світло в кінці тунелю і розуміти, що завтра це все можна закінчити.

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Але такого типу війна – це принципова цивілізаційна війна, ціннісна, екзистенційна. Вона не може закінчитися тому, що нам складно. Ми маємо дійти до правильного фіналу. Росія має стати такою, яка вона є – маленькою, нікчемною державою, на яку ніхто не звертає уваги.

Так, територіально бажано, щоб вона теж зменшилася. Але між тим це вже не наша проблема, а Китаю, США, Середньої Азії і таке інше. Війна має дійти до правильного фіналу. Він неможливий без деокупації всіх земель, якщо не буде контрнаступу.

Утім, між тим, я про це постійно говорю: я не думаю, що нам треба обговорювати сценарні плани нашого Генерального штабу чи Ставки Верховного Головнокомандувача щодо контрнаступу, тих чи інших дій сценарних. Це було б неправильно, тому що це має бути:

по-перше, сюрприз;

по-друге, про це мають говорити тільки виключно військові чи Верховний Головнокомандувач.

А ми з вами можемо давати вже політичну оцінку по факту контрнаступу, чи по факту деблокади територій. Це було би правильно. Я взагалі не дуже люблю, коли експерти проговорюють: от ми зайдемо з одного боку, з іншого, це буде відволікаючий маневр і так далі. Це трошки дивно.

Тому що, знову ж таки, плануванням займаються виключно військові Збройних Сил України. І виключно вони розуміють ризики, які несуть. Вони розуміють, що треба з ресурсної точки зору й куди вони хочуть вийти для того, щоб отримати оперативні переваги.

Тому дочекаймося певних дій, після цього будемо вже проговорювати політичну складову цих дій. Це друге.

Третя складова. Байдуже, що Росія говорить, хай більше вони говорять про контрнаступ. Вони ж абсолютно точно свідомі того, що в Росії немає ресурсу для наступу. Це очевидно, що весь їхній наступ на Бахмутському чи Авдіївському, чи Вугледарському напрямках сьогодні – це кількість, і ще раз кількість.

Це втрати, втрати, і втрати. Тисяча, тисяча щодня. Безумовно, вони розуміють, що це і є "великий" наступ. Але це великий наступ зомбі, тобто людей, яких не шкода. І це вони вже розуміють. Так само вони розуміють, що ми не будемо сидіти тільки в маневреній обороні війни.

Вони виходять з того, що побачили влітку – восени 2022-го у Харківській області, у Херсонській області. Вони виходять з того, що ми накопичуємо ресурс, що ми маємо абсолютно свідому волю для того, щоб піти і забрати у них все, що треба нам забрати.

Перш за все всі борги за нашу знищену цивільну інфраструктуру та цивільних громадян, за прильоти в багатоквартирні будинки. От ми хочемо за все це забрати борги.

Вони розуміють, що в нас інше ставлення до Росії, що ми не звертаємо уваги на всі ці: "Давайте про щось домовлятися, давайте про щось говорити, давайте вже не будемо далі воювати. Ну вибачте, ми там щось у вас повбивали трошки, але давайте, ну ви ж такі, як ми, типу одна територія й таке інше".

Вони розуміють, що в нас накопичилося бажання всю свою ненависть вилити на їхні, вибачте, голови, хотів інше сказати, але між тим. Тому, безумовно, вони мають про це говорити й бажано було б, щоб вони більше говорили. Але ще було би бажаніше, щоб це було максимально жорстке контрнаступальне покарання російської армії.

Уранова зброя для ЗСУ

Про те, що ми накопичуємо, про зброю зі збідненим ураном і про те, що Лукашенко навіть сказав, що "окей", якщо так, то, значить, Путін нам може взагалі ядерну зброю передати.

Це мій улюблений пропагандист, знаєте, і прогнозист – Лукашенко. Дуже з великою симпатією, це я зараз з іронією, до нього ставлюся. Його треба слухати. А пам'ятаю, як він там разів зо 5 чи 6 казав: "От зараз саме час для того, щоб провести переговори, погодитися з Росією, тому що далі вже буде так страшно, так страшно".

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Це Лукашенко завжди говорить. Але, ви знаєте, якщо людина малоосвічена, якщо вона не закінчувала навіть середню школу – це трошки дивно, що вона це публічно підкреслює раз за разом. Збіднений уран – це взагалі не про ядерну зброю, взагалі не про якесь там радіаційне забруднення чи щось інше. Ні.

Це звичайний снаряд, який є у будь-якій армії й використовується саме проти бронетехніки для того, щоб ефективніше пробивати броню, не більше, але й не менше. Знову ж таки, ніякого відношення до ядерної зброї він не має.

Між тим, по-перше, це тільки можливість отримати нами снаряди будь-які, нам потрібна будь-яка зброя, яка дозволить знищувати російську техніку. Це перше. А це, знову ж таки, поки що про можливість отримання тих чи інших снарядів.

Друга складова, дуже важлива. Є заява наших американських партнерів до росіян, що, якщо вони фізику не знають, ну не вчили вони фізику, то, якщо вони так бажають захистити свою бронетехніку – вони можуть її просто вивезти з території України. І тоді вони її не будуть втрачати. Ну це ж нормальна порада, правильно?

Ну, вони ж і історію не вчили, пане Михайле.

Вони взагалі погано вчилися. Я знаю. Нам просто з вами доведеться собі спокійно пояснювати елементарні речі. І третє. Так оцей же суб'єкт Лукашенко вже неодноразово казав, що йому там буквально завтра дадуть ядерну зброю. Тобто він її отримує періодично, потім віддає, чи як? Це дивно.

Знаєте, знову ж таки, Лукашенко не є взагалі людиною, яка розуміється на війні як такій. І взагалі на тих процесах, які сьогодні відбуваються. Він абсолютно відірваний від реальності. Ну, живе собі там пан, чимось займається. Ну хай собі живе. Поки принаймні Росія ще існує в такому вигляді, як існує.

Це ж немає сенсу – звертати увагу на ті слова, які говорять, наприклад, Пєсков, Лавров, Лукашенко. Ми ж з вами вже десь, скажімо, 24 лютого 2022 року о 15:00, я умовно кажу, щоб не було тут зараз, що конкретно в цей час, умовно, ми прийняли рішення, що для нас не існує модераторів з російського, білоруського боку.

Не існує людей, які є для нас ньюзмейкерами, не існує їх пропозицій, які ми можемо прийняти. Нічого не існує, крім одного – маємо виграти війну, маємо дійти до фіналу для того, щоб усі ці суб'єкти потім відповідали за погрози, за образи.

За всі ці повітряні простори, які періодично надаються МіГ-31 для того, щоб він підіймався і наші діти йшли сьогодні в бомбосховища. Цей пан буде потім розказувати, навіщо він це зробив з Мачулищами. Чому наші діти мали шугатися від цього постійного використання МіГ-31. Чому вони втрачали своє дитинство в бомбосховищах.

Оці питання ми будемо ставити. І тоді ми з ним проговоримо, й заодно, може, проговоримо курс 8, 9-го класу середньої школи з фізики.

Збиття американського БпЛА над Чорним морем

Пане Михайле, ще один інцидент, який мав місце над Чорним морем з безпілотником MQ-9 Reaper і, відповідно, вони довго не могли визначитися, вони то чи не вони. Навіщо нагородили пілотів, які впоралися з тим самим безпілотником?

Це навпаки, на мій погляд, круто, що Росія продовжує обнуляти свою репутацію такими примітивними нагородженнями. Просто подивіться на Шойгу, це феєричний, я не знаю, хто, просто феєричний.

Він сказав, що будь-яка війна закінчується миром, миром, де немає Росії. Ну що неправильно сказав!?

Війна закінчується, однозначно, миром. Але в цьому мирі, в цьому світі Російської Федерації в такому вигляді не буде існувати. І Шойгу буде відповідати за масовані вбивства громадян України. Це однозначно юридично. І будуть нагороджувати в тюремній камері один одного, будуть там з хлібних крошок робити собі медалі й нагороджувати.

За правильне використання, наприклад, туалету і так далі. Ще раз – Росія продовжує обнуляти свою репутацію. Безумовно, це нонсенс – нагороджувати людей, які збили безпілотник. Це нонсенс. Таким чином Росія говорить, що це ніяка не друга, третя, п'ята, десята армія світу.

Це збіговисько дивних людей істеричного складу, які перебувають сьогодні у фрустрації та не вміють нічого робити – воюють виключно кількісно, і воюють з вітряними млинами, не більше того. На жаль, Україна це доводить своєю кров'ю, що не треба боятися Росії. Ми вже це довели, і вже світ це розуміє.



Момент збиття БпЛА США над Чорним морем / Assosiated Press

Однак ще є певні логістичні нюанси, тому що, знаєте, світ не готовий відповісти на ключове питання – як можна існувати взагалі в новій реальності, де Росії як суб'єкта не існує. Ну, тому що вони звикли, що є якась країна, яка всіх лякає, яка брутально себе поводить на тих чи інших міжнародних майданчиках.

Мені видається, що ордер МКС, про який вже неодноразово усі казали, це дуже важливий сигнал усім: все, не буде довоєнного часу, де є брутальна Росія. Ні. Буде взагалі інший простір. Просто звикайте до нього, трішки швидше звикайте.

Цей ордер дуже важливий тим, що він пришвидшує це звикання до іншої реальності, де Росія буде – ще раз підкреслюю, аби ми не витрачали час на неправильні дефініції – маленька нікчемна держава. Територіально дещо велика, ресурсно матиме нафту, газ, пушніну та інше, але – маленька нікчемна держава.

До цього потрібно вже звикнути й, безумовно, передати необхідну для нас інструментальну зброю, яка доведе, що війна не буде йти десятиріччями.

Що немає сенсу затягувати те, що вже вирішене. Що вирішено? А вирішено те, що Росія має програти. Вирішено? Так. Є певний консенсус щодо цього? Так. Ордер МКС засвідчив це юридично? Так. Тому що ти не будеш юридично засвідчувати, що цей президент Росії – військовий злочинець.

У 123 країни він не може виїхати, при цьому ти не хочеш довести до логічного фіналу війну, яку він розпочав. Усе це вже очевидно. Залишилося лише одне: логістика, логістика і ще раз логістика.

І тут є позитивні процеси: є абсолютно інша роль, яку відіграє Німеччина і особисто пан Шольц – вони готові логістично пришвидшити постачання бронетехніки та створення ремонтних хабів, які нам потрібні, у Словаччині й Польщі, щоб швидше ремонтувати, тому що інтенсивність дуже висока.

Сьогодні обговорено створення агенції, яка займатиметься постачанням снарядів. Це ключовий елемент війни. Мільйон снарядів нам потрібен, агенція створена, є гроші і щоб закупити й передати Україні, і щоб підсилити та пришвидшити виробництва.

Для того, щоб Україна отримувала їх і збільшувала можливості здійснювати артилерійську роботу по російській логістиці. Ці процеси достатньо позитивні, вони очевидні, і вони точно розставляють крапки над "і" – як це війна має закінчитись.

А щодо Шойгу — цікавий персонаж, за психотипом можна побачити, що він психологічно нестійкий. Думаю, він буде дуже багато показів давати. Видно, що людина, яка спілкується з шаманами, трошки відрізняється від нас із вами. Тому, я думаю, що ми отримаємо дуже ефективні покази від цього пана.

Злочини Росії й ордер на арешт Путіна

Ордер МКС таки сильно їх зачепив, вони не очікували. Спочатку як могли, так і реагували, а потім Путін або той, хто його представляв, поїхав до Маріуполя, потім вийшов Небензя і сказав: "Слухайте, ми ж хотіли Радбез ООН скликати й розказати про дітей, яких ми спершу хотіли знищити, а потім врятували від себе самих! А загалом ми в принципі готові їх повернути, тільки щоби були нормальні".

Щодо Путіна і його поїздки – це взагалі немає сенсу навіть обговорювати. Навіть для внутрішнього пропагандистського ринку Росії ця буцімто поїздка до Криму та Маріуполя не мала впливу. Що він там вирішував?

Крім того, щоб Хуснуллін сказав: "Знаєте, всі дивилися в прямому ефірі, як ми бомбардували "Азовсталь", завод Ілліча, центр Маріуполя… Але це не ми, це українці зробили".

Ви знаєте для мене набагато більше важливо, що Росія на всіх рівнях не розуміє: ви у 2014 році прийшли на Донбас, ви почали вбивати цивільне населення, ви криміналізували. Якби ви у 2014 році туди не зайшли, то ніяких руйнацій, знищень, вбивств взагалі не було. Тобто конкретний злочин з конкретним ініціатором і автором.

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Навіщо ви продовжуєте нести цю маячню: "ви убівалі дітєй на Донбасє", "ви унічтожилі Маріуполь". Я розумію, що в людини на прізвище Хуснуллін можуть бути проблеми з логікою, з цивілізаційною логікою, особливо, якщо ти міністр крадівництва, мається на увазі будівництва і так далі.

Утім на кого це розраховано? Ви у 2014-му прийшли вбивати. Сьогодні ви просто масштабували вбивства, руйнації і таке інше на чужій території. Війна не йде на території Росії чи якоїсь третьої країни. Навчіться нарешті логічно відповідати за це, тому що тоді простіше буде програвати.

І тоді ви не сидітимете з ідіотськими обличчями в залі суду, ви будете хоча б пояснювати свої мотиви: "Я, Хуснуллін, просто настільки дурний, що не розумів, що бомбардує російська армія, тому я просто це казав, адже не розумів причинно-наслідкових зв'язків". Це ж очевидно.

Однак я ще раз підкреслюю, що ці візити Путіна взагалі не впливають ні на що. Вони навіть не можуть стимулювати російську пропаганду. Вони удали, що щось бачили або не бачили. Тому це абсолютно точно не впливає на хід війни.

Пам'ятаєте, було "ми фіксуємо нові регіони у складі конституції", ми проводимо референдуми, ми відновлюємо Маріуполь. Тобто ми прийшли знищити, а тепер відновлюємо. А навіщо ви його знищили? Навіщо ви взагалі туди прийшли? Не було б вас там, це красиве місто існувало б і далі. Тому це немає сенсу.

Щодо Небензі – це воєнний злочинець, який виправдовує злочини проти людяності. Для цієї лисої людини з Brazzers це буде значно гірше, ніж для будь-кого іншого, тому що людина свідомо виправдовує конкретні злочини, особливо проти дітей, геноцидного типу злочини. Що значить ви забрали, тому що там була небезпека?

По-перше, хто створив цю небезпеку?

По-друге, хто вбивав родичів цих дітей?

По-третє, чому ви розвиваєте їхню ідентичність, передаючи на всиновлення в якісь дивні родини в Росії?

І четверте. Чому ви не дозволяєте міжнародним інституціям відвезти кількісно дітей, яких ви викрали? І чому ви не передаєте через третю країну цих дітей назад в Україну?

Це можна зробити. Тому немає різниці, про що він говорить. За ці злочини вже є ордер, і туди однозначно будуть дописані багато інших прізвищ. Не лише 2 ключових організатори – Львова-Білова і Путін, а також інші виконавці. Ще раз підкреслюю, чому МКС на це зреагував, і абсолютно правильно зреагував.

На сьогодні маємо 16 221 зафіксований і юридично опрацьований випадок викрадення наших дітей. Тому що це є системний злочин. Росія приходила на наші території, свідомо розуміючи, що буде робити з нашими дітьми. Вони ж думали, що окупують всю територію і будуть її контролювати. Це буде пояснення мотивів цих злочинів.

Вони заходили в Київську область і думали, що можуть вбивати, катувати, ґвалтувати – все, що завгодно, тому що будуть контролювати Київ, і ніхто ці злочини розслідувати не буде. Тобто вони думали: "Ті десятки тисяч людей, яких ми вб'ємо, просто будуть похоронені або спалені".

Так само з дітьми – коли вони приходили на окуповану територію, вони мали вже відпрацьовану програму депортації наших дітей – з вбивством родичів цих дітей. І це системний злочин, це дуже важливо. І ми все це проговорюватимемо на різних майданчиках.

Ще раз підкреслюю: це розуміють наші партнери, чому цю війну не можна закінчити за столом переговорів – "а давайте, як у 2014 році, про щось там домовимося". Ні. Тому що цього суб'єкта на прізвище Путін точно потрібно буде взяти й завезти в Гаагу.

Путін опікується лише своїм життям

А поки той сидить і очікує на Гаагу, Володимир Зеленський поїхав на Херсонщину у село Посад-Покровське. Був на Харківщині, ще й у Бахмуті.

Президент України – це реальний глобальний політик, який точно опікується проблемою війни та миру. І точно опікується конкретними завданнями, які стоять перед Україною. Таким чином показує, що він дійсно разом зі своїми людьми.

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На відміну від Путіна, який не опікується ні країною, ні війною, а власним виживанням, тому що розуміє, що ціна за цю війну для нього буде вкрай тяжкою. Є гарна історія від ГУР, що ми та наші партнери не зовсім розуміємо сьогодні, чи живий Путін, чи ні.

Тому що виглядає він періодично дивно, немов різні люди. З точки зору конкретних фізіогномічних особливостей ми бачимо, що це різні люди, але між тим – немає різниці.

Мені видається, що хто б не був на місці Путіна, буде фізично і юридично відповідати за все те, що ми сьогодні бачимо.