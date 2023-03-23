Про це в ефірі 24 Каналу заявив військовий експерт та керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він додав, що чим більше таких снарядів отримає Україна, тим успішнішим буде контрнаступ.

Дивіться також Снаряди зі збідненим ураном спопеляють найпотужнішу броню: що це таке і чому в росіян істерика

За його словами, ґвалт, який здійняли російські пропагандисти про радіаційну небезпеку, є абсурдним. Ці снаряди використовуються у багатьох арміях світу і не є ядерною зброєю.

"Російські пропагандисти зачепились за слово "уран", мовляв, це спричинить ядерне забруднення, екологічну катастрофу. Насправді снаряди містять збіднений уран і їх мета підвищувати бронебійність снаряду, щоб проникати, розплавлювати броню", – пояснив він.

Мусієнко про старіші модифікації танків Abrams, які передають Україні: дивитись відео

Мусієнко додав, що уран використовується у військовій техніці вже багато років. Броня танків Abrams містить збіднений уран, який підвищує стійкість корпусу до ударів противника. Росіяни також мають снаряди з урановими сердечниками.

Головна перевага "уранових" снарядів

Військовий експерт пояснив, що голова перевага цих снарядів у тому, що вони здатні доволі успішно знищувати укріплення ворога, які можуть бути оснащенні потужним захистом з бетону чи металів.

"Вони бояться, що ця зброя виявиться для них доволі уразливою і буде знищувати їх військову техніку, знищувати оборонні споруди, які ворог активно зводив за попередні місяці, готуючись протидіяти українському контрнаступу. Саме тому здійнявся такий ґвалт і посипались фейки про ядерну зиму", – підсумував він.

За словами Мусієнка, росіяни, застосовуючи фосфорні бомби проти наших військових і мирних людей, завдають ще більше шкоди екології. Нам не потрібно звертати на них увагу і, чим більше ми отримаємо таких снарядів, тим успішнішим буде наш контрнаступ.

Україна отримає снаряди зі збідненим ураном: головне